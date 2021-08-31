Covid-19 Aşısının İkinci Dozunu Yaptırmayanlara Kötü Haber

COVID-19 aşısının ikinci dozunu atlayanlar için kötü bir haber var. Hastalığı geçirip doğal bağışıklığa sahip olacağını düşünenler için yapılan yeni araştırma, bu durumun aşının ikinci dozu kadar etkili olmadığını söylüyor. Araştırmada test edilen aşıların Moderna veya BioNTech Covid-19 aşısı için geçerli olduğu belirtildi.

Northwestern Üniversitesinden araştırmacılar, vücudun Covid-19 aşısına verdiği yanıtı, özellikle doğal bağışıklık ve ortaya çıkan varyantlarla karşılaştırıldığında değerlendiren yeni bir çalışma yayınladı. Çalışma diğer etkenlerin yanı sıra, aşı dozunu atlamanın veya doğal bağışıklığı beklemenin neden olağanüstü bir şekilde geri tepebileceğine ışık tutuyor.

Bazı insanlar, Covid-19'a yakalanmanın ve hastalığa karşı doğal bağışıklık geliştirmenin ideal olduğu gibi yanlış bir düşünceye sahip. Bu, hastalanmayı ve Covid-19 ile ilişkili büyük risk almayı gerektireceği bariz problemin yanı sıra ortaya çıkan doğal koruma, umulandan çok daha az etkili olabilir.

Yeni araştırmaya göre SARS-CoV-2 virüsünü yakalamak, hastaya otomatik olarak yüksek düzeyde koruyucu antikor garanti etmiyor. Ayrıca araştırmacılar, daha önce hastalığı olan kişilerin ilk aşı dozuna mutlaka "sağlam" bir yanıt deneyimlemeyeceği konusunda uyarıyor ve ikinci dozu yaptırma ihtiyacının altını çiziyor.

Covid-19 aşısının ikinci dozunu herkes yaptırmalı mı?

Araştırmacılar, Covid-19 geçirip ardından iyileşmenin ikinci enfeksiyona karşı bağışıklık sahibi olacağınızı garanti etmediğini söylüyor. Veriler, SARS-CoV-2'ye yakalanmış, Moderna veya BioNTech Covid-19 aşısı olmuş kişilerden alınan kan örneklerine dayanmakta.

Northwestern Üniversitesinin testi, ikinci aşı dozu uygulandıktan iki ay sonra yapıldı ve antikor seviyelerinde yüzde 20'lik düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Covid-19'u asemptomatik veya hafif olarak atlatan insanlara gelince, iki doz antikor tepkilerinin tam olarak aşılanmış ancak hasta olmayan insanlarla aynı olduğu bulundu.

Çalışmanın arkasındaki araştırmacılardan biri olan Thomas McDade şunları söyledi: