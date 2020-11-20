Diğer Aşılara Kıyasla COVID-19 Aşısı Ne Kadar Sürede Üretildi?

Koronavirüs aşısı ne kadar sürede üretildi? Aşı araştırma ve geliştirmesi tarih boyunca büyük ölçüde hızlandı. Tarihteki ilk başarılı aşının yaratılması ile çiçek hastalığının ortadan kaldırılması arasında yaklaşık 200 yıl bulunuyor. O halde Koronavirüsten bir hayli çabuk kurtulacağız gibi gözüküyor.

Koronavirüs aşısı ne kadar sürede üretildi? Düşündüğünüzden çok daha hızlı

Yeni tip Koronavirüs için aşı geliştirme araştırması, hızlı bir şekilde gerçekleşti ve klinik deneyler, ilk vakanın tespit edilmesinden sadece birkaç ay sonra başladı. Duyurulan son COVID-19 aşıları 2021'in ilkbahar veya yazına kadar yaygın olarak dağıtılmayacak olsa da, yüksek riskli gruplar için piyasaya sürülmesi Aralık 2020'de başlayabilir.

Koronavirüs aşısındaki bu hıza rağmen grip virüsü ilk olarak 1933'te laboratuvarda incelenmiş ve etkili bir grip aşısı 1945'e kadar onaylanmamıştı. 1965'te verimli aşı dağıtımı için iki uçlu iğnenin icat edilmesi gibi birçok teknolojik ilerleme, araştırmanın ilk günlerinden itibaren aşı araştırma hızını etkilemeyi başardı.

Business Insider'ın raporuna göre virüs veya bakteri aşıları üzerindeki araştırma hızı tarih boyunca şu şekilde ilerledi:

Çiçek hastalığı ortadan kaldırılan ilk bulaşıcı hastalıktı

1796'da İngiliz doktor Edward Jenner, tipik olarak inekleri etkileyen daha hafif, çiçek hastalığı benzeri bir hastalığı olan genç bir çocuğa enjekte ederek ilk çiçek aşısını başarıyla test etti. Çiçek hastalığı, iğne teknolojisindeki ilerleme ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplu aşılar için yapılan baskıyla birlikte 1980 yılında tamamen ortadan kaldırılan ilk bulaşıcı hastalık oldu.

Çocuk felci 1994'te ortadan kalktı

Bilim adamları, 20. yüzyılın başlarında çocuk felci bağışıklığını araştırmaya başladı. 1910'da Simon Flexner, çocuk felcinden kurtulan maymunların antikor geliştirdiğini gördü. Bununla birlikte 1935'te insanlarda yapılan ilk iki çocuk felci aşısı denemesinin feci sonuçları oldu. Denemeler toplamda yaklaşık 21.000 çocuğu içeriyordu. Birçoğu felçten öldü ve bazıları ise felçli kaldı.

Yaklaşık yirmi yıl sonra 1952'de Jonas Salk öldürülmüş çocuk felci virüsü ile yapılan bir aşı geliştirdi. Erken deneme sonuçları, aşının antikor üretimini tetiklediğini doğruladı. Çocuk felci aşıları 1955 sonbaharında yeniden başlatıldı ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü, 1994 yılında Amerika kıtasından çocuk felcinin ortadan kaldırıldığını ilan etti.

Grip aşısı ne zaman bulundu?

İngiliz bilim adamları Wilson Smith, Christopher Andrewes ve Patrick Laidlaw, 1933'te influenza virüsünü araştırdılar ve gelinciklerde antikor üretimini incelemeye başladılar. Jonas Salk ve Thomas Francis, influenza A'ya karşı ilk aşıyı 1938'de geliştirmişti. İki yıl sonra Thomas Francis influenza B'yi keşfetti ve 1942'de iki bileşenli bir grip aşısı yarattı.

Ancak 1947'deki mevsimsel grip salgını sırasında, araştırmacılar her yıl yeni grip türlerinin ortaya çıktığını ve farklı aşılar gerektirdiğini fark ettiler. Dünya Sağlık Örgütü 1948'de ilk Grip Merkezini Londra'da kurdu ve dünyanın dört bir yanındaki merkezler yeni aşıları hala araştırmaya devam ediyor.

Yakın tarihin bilinen bulaşıcı hastalığı: domuz gribi

Yeni influenza A H1N1 virüsünün ilk insan enfeksiyonu 15 Nisan 2009'da tespit edildi. CDC ilk iki vakayı kamuoyuna bildirdi ve 21 Nisan'da aşı araştırma çabalarının devam ettiğini duyurdu. H1N1 grip aşısı adaylarını test eden klinik deneyler resmi olarak 22 Temmuz'da başladı. Daha sonra aynı yılın 15 Eylül döneminde FDA tarafından dört aşı onaylandı.