Covid-19 Aşısı için Siber Saldırı Düzenlendi: Bilgileri Çalmaya Çalıştılar

Ülkemizde ve çevre ülkelerde düşen vaka sayılarına karşın dünyanın dört bir yanındaki yeni tip koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir artışın olduğunu ve günlük vaka sayılarının her geçen gün rekorlar kırdığını görüyoruz. Bu noktada Covid-19 aşısı hiç olmadığı kadar hayati bir önem taşıyor. Bazı yeni iddialara göre Rus hackerlar, geliştirilme aşamasında olan aşının bilgilerini çalabilmek adına İngiltere'de yer alan sunuculara saldırdı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Covid-19 Araştırmaları Hedeflendi

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Rus siber korsanlar, yeni tip koronavirüs tedavisi ile ilgili verilere erişebilmek ve verileri çalabilmek adına bir siber saldırı düzenledi. Merkez, akademik kurumların ve farmakolojik kurumların siber saldırganların ana hedefleri olduğunu vurguladı.

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi konu hakkında yaptığı açıklamada "Rus hackerlar İngiltere’deki aşı çalışmalarını, aşının formülünü, verilerini ve diğer detayları çalmak için girişimde bulundu. Bu hayati öneme sahip verileri çalma girişiminde bulundukları için kınıyoruz." ifadelerini kullanırken Rus istihbaratının da bu saldırının bir parçası olduğunu söyledi. Şu aşamada Rus hükümetinin bu iddialara bir yanıt vermediğini söylemekte fayda var.

Covid-19 Aşısı Nasıl Geliştiriliyor?

Aşılar bir virüs ya da bakteriyi vücuda zararsız bir şekilde enjekte eder. Bu sayede vücudun savunma hücreleri bu virüs ya da bakteriyi bir işgalci olarak tanımlar ve onunla nasıl savaşacağını öğrenmiş olur. Olur da virüs vücutla gerçekten enfekte olursa, onunla nasıl savaşacağını zaten biliyordur.

On yıllardır kullanılan aşılama yöntemi, orijinal virüs kullanarak yapılıyor. Virüsün temel olarak genetik kodlarının çözülmesi ile birlikte ağır semptomlar geliştirmeyecek hafif bir kısmı vücuda enjekte ediliyor ve bu sayede vücudun bu virüsü tanıması sağlanıyor.