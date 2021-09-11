4 Defa Türkiye'de 2 Defa Almanya'da Covid-19 Aşısı Oldu

Türkiye'de ve Almanya'da Covid-19 aşısı yaptırdı. Erkan Mısırlı isimli Almanya'da yaşayan bir vatandaş; BioNTech, AstraZeneca ve Sinovac aşılarını yaptırarak tarihe geçti.

Almanya’da yaşayıp emekli olduktan sonra Türkiye’ye gelme kararı alan Erkan Mısırlı isimli vatandaş, geçtiğimiz günlerde 6’ncı aşısını oldu. “Sağlıklı bir yaşam için herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum” diyerek aşılama çağrısında bulunan Mısırlı, hem BioNTech, hem AstraZeneca hem de Sinovac aşısı yaptırdı.

Türkiye'de ve Almanya'da Covid-19 aşısı yaptırdı

6 doz aşının hiçbirisinde yan etki göstermediğini dile getiren Mısırlı, bu kadar çok aşı olmasının sebebi olarak da Almanya'nın Çin aşısını (Sinovac) tanımıyor olmasını gösterdi. “Türkiye’de bu yılın şubat ve nisan aylarında iki kez Çin aşısı oldum. Ancak bu aşı Avrupa’da kabul edilmiyor. Almanya’ya giderken test yaptırmak zorunlu." dedi.

68 yaşındaki gurbetçi Erkan Mısırlı, son aşısını geçtiğimiz günlerde Bodrum Akyarlar Sağlık Ocağı’nda yaptırdı. Almanya’dan emekli olup Türkiye'ye gelen Mısırlı'nın 6 doz Koronavirüs aşısı hikayesi şöyle:

“Türkiye’de bu yılın şubat ve nisan aylarında iki kez Çin aşısı oldum. Ancak bu aşı Avrupa’da kabul edilmiyor. Almanya’ya giderken test yaptırmak zorunlu. İlk zamanlar Türkiye’de BioNTech olmadığı için Almanya’ya giderek orada aşı olmaya karar verdim. Orada tercih hakkı olmadığı için AstraZeneca aşısı yaptılar. 2 ay sonrasına ikinci aşı randevusu verdiler. Vakti gelince Almanya’daki ikinci aşı randevusuna giderek toplamda 4’üncü koronavirüs aşısını oldum. O gün BioNTech yok diye Moderna aşısı yaptılar. Ama benim aklım hep BioNTech aşısındaydı. Aşı olup Türkiye’ye gelince burada BioNTech aşısı çıktı, onu da geçen ağustos ayında oldum ve etti 5. Şimdi de Türkiye’de imkan çıkınca BioNTech’in ikinci doz aşısını oldum. Bunun birlikte etti 6. Biraz aşı kokteyli gibi oldu, fakat koruyucu etkisine güveniyorum. Sanırım artık her yıl düzenli olduğum grip aşısına gerek kalmadı.”

Torunlarını görmek için çok sık Almanya’ya gidip geldiğini dile getiren Mısırlı ayrıca aşılar için hiçbir ücret ödemediğini de ifade etti. Türkiye’de 4 defa ve Almanya’da ise 2 defa aşı olarak dünyada bir ilke imza atan Erkan Mısırlı'nın aşı sertifikaları dünyanın her yerinde tanınacak gibi görünüyor.