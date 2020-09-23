Vatandaşlar COVID-19 Aşısı Bulunsa Bile Yaptırmak İstemiyor

Araştırmalara göre bir veya iki ay sonra gelmeye başlayabilecek ilk Koronavirüs aşısıyla ilgili umutlarınızı çok yüksek tutmamalısınız. Singapur Ulusal Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar profesörü aşının COVID-19 pandemisini çözemeyeceğini iddia ediyor.

Axios-Ipsos tarafından yapılan bir Koronavirüs aşı araştırmasına göre ABD'li vatandaşların yüzde 60'ı Koronavirüs aşısı bulunsa bile yaptırmayacaklarını söylüyorlar.

Aşı yaptırmayı istemediğini söyleyen Amerikalıların yüzdesi ilk oldukça endişe verici görünüyor. Endekse göre Amerikalıların sadece yüzde 13'ü hemen aşı olmak isteyeceklerini söylerken yaklaşık yüzde 60'ı COVID-19 aşısını hemen olmak istemiyor.

Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?

Ayrıca araştırma verilerine göre Koronavirüs aşısı ücretsiz olmazsa aşı yaptırmak isteyenler sayısı bir hayli düşebilir. Bu da pandemiden çıkıp tekrar eski hayata dönmenin bir hayli zor olduğunu ortaya koyuyor. Axios-Ipsos araştırması Koronavirüs aşısının ücretine dikkat çekiyor:

"Amerikalıların yarısı aşının kendilerine ücretsiz olarak sağlanmasını bekliyorlar ve eğer ödeme yapmak zorunda kalırlarsa, vatandaşların çoğu ya 50 dolardan az ödeyecek ya da hiçbir şey yapmayarak pandeminin bitmesini bekleyecek.

Katılımcıların yaklaşık üçte biri ilk aşı mevcut olduktan sonra en az birkaç ay (yüzde 30) beklemek isteyeceklerini söylerken aynı zamanda yüzde 18'i ise aşı üretildikten sonra bir yıl bekleyeceklerini söyledi"

Peki ya siz Koronavirüs aşısı olma konusunda ne düşünüyorsunuz? Parayla satılan bir COVID-19 aşısını olmak ister misiniz?