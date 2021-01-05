COVID-19 Aşısında 5G Çipi Görseli Aslında Elektro Gitar Pedalıydı

İtalya'da birçok sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görselde yer alan şemanın, COCID-19 aşılarında 5G çipi için kullanılan devrelerin görüntüsü olduğu iddia edilmişti. Binlerce kişi tarafından paylaşılan görsel, bir çip devresi olmayı bir tarafa bırakın; elektro gitarlar için üretilen bir pedalın devrelerini gösteriyordu.

Koronavirüs aşıları ile ilgili ortaya atılan birçok komplo teorisine İtalyanlar bir yenisini daha eklemiş oldular. Fakat paylaşılan bu görsel, son zamanlarda ortaya çıkan en saçma komplo teorisini de karşımıza çıkardı...

COVID-19 aşısında 5G çipi iddialarına bir yenisi eklendi

Koronavirüs salgını patlama yaşadığından beri, salgını bir şeye bağlamaya çalışan pek çok komplo teorisi gördük. 5G, birçok komplo için popüler bir aday olduğunu kanıtladı ve bazıları yeni nesil ağ dağıtımının virüsün yayılmasıyla aynı zamana denk gelmesinin şans eseri olmadığını iddia etti. Bununla birlikte 5G teknolojisi, pandemi başlamadan önce de birçok komplonun konusuydu.

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.



In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea💡 pic.twitter.com/qXKnv7VVly — Mario Fusco 🇪🇺 (@mariofusco) December 28, 2020

Bu özel komplo teorisinin internette tam olarak ne zaman ve nerede çıkartıldığı belirsizliğini koruyor, ancak devre şeması 28 Aralık'ta Mario Fusco tarafından Twitter'da paylaşılmış ve şu anda İtalya'da büyük etki yarattığına dikkat çekiliyor. Fusco, görüntünün yalnızca bir "gitar pedalının elektrik devresi" olduğunu belirterek vatandaşları uyarıyor.

Gitar pedalına ait olan bu devre şeması, geçtiğimiz hafta boyunca Twitter, Reddit'te büyük etki uyandırdı. Gizli olarak işaretlenen "COVID-19 5G Çip Şeması", Koronavirüs aşısının içindeki 5G yongasını göstererek insanların aşı yapmaması gerektiğini çünkü insanların kandırıldığını iddia etti.

Komplo teorisyenlerinin düşünemediği en büyük sorunlardan birisi, şemada yer alan Boss Metal Zone gitar pedalı çizimlerinin tanıdık olması. Devre şemasını bir 5G ağına benzetmek istediler, ancak 5G ağının çalışma şekliyle bir alakası bulunmadığını belirtmek gerekiyor.

Bu devre sadece tiz, bas ve ayak pedalı gibi yaygın gitar referanslarını değil, aynı zamanda Boss Metal Zone'un MT-2 model numarasına ait olduğunu gösteriyor.

Elbette yanlış bilgilendirme ve komplo teorileri internet için yeni bir şey değil. "COVID-19 5G Çip Şeması" teorisi ilk olarak Aralık ayı sonunda internete girmiş olsa da, 2021 boyunca sosyal medyada viral olacak gibi duruyor.