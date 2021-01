COVID-19 Aşısında 5G Çipi Görseli Aslında Elektro Gitar Pedalıydı

İtalya'da birçok sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görselde yer alan şemanın, COCID-19 aşılarında 5G çipi için kullanılan devrelerin görüntüsü olduğu iddia edilmişti. Binlerce kişi tarafından paylaşılan görsel, bir çip devresi olmayı bir tarafa bırakın; elektro gitarlar için üretilen bir pedalın devrelerini gösteriyordu.

Koronavirüs aşıları ile ilgili ortaya atılan birçok komplo teorisine İtalyanlar bir yenisini daha eklemiş oldular. Fakat paylaşılan bu görsel, son zamanlarda ortaya çıkan en saçma komplo teorisini de karşımıza çıkardı...

Koronavirüs salgını patlama yaşadığından beri, salgını bir şeye bağlamaya çalışan pek çok komplo teorisi gördük. 5G, birçok komplo için popüler bir aday olduğunu kanıtladı ve bazıları yeni nesil ağ dağıtımının virüsün yayılmasıyla aynı zamana denk gelmesinin şans eseri olmadığını iddia etti. Bununla birlikte 5G teknolojisi, pandemi başlamadan önce de birçok komplonun konusuydu.

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.



In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea💡 pic.twitter.com/qXKnv7VVly