Covid-19 Aşısının Yan Etkileri Var mı?

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamanın ardından yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek aşıya bir adım daha yaklaşmış olduk. Bu, insanlı klinik çalışmaları süren iki düzine aşıdan birisidir ve dünya çapında geliştirilmekte olan yüzün üstünde başka aşı daha vardır. Peki bir aşının güvenilirliği hakkında neler söyleyebiliriz ve Covid-19 aşısının yan etkileri olacak mı?

Covid-19 Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

Geliştirilmekte olan bir aşının yaygın kullanım için onay almasından önce sıkı güvenlik kontrolleri uygulanır. Covid-19 için geliştirilen aşı, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda gerçekleştiriliyor olsa da bu kontrollerin uygulanmaya devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor.

Temel olarak herhangi bir tedavi yönteminin bazı yan etkileri olabilir. Buna dolabınızda ya da çantanızda duran ağrı kesiciler de dahil ve bu durum aşılar için farklı değil. Aşıların en yaygın yan etkileri tipik olarak hafiftir ve vücutta şişme ve kızarıklık gibi önlenebilir yan etkileri içerir.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da geliştirilen aşının yüksek ateş ve baş ağrısı gibi önlenebilir bazı yan etkilerinin bulunduğu belirtilmişti. Tabii yan etkilerin gözlemlenmesi aslında klinik fazların en önemli konusundan birisi ve ilerleyen dönemlerde aşıların olası yan etkileri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı bekliyoruz.

Peki siz geliştirilen aşıların yan etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.