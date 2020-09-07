Covid-19 ile Enfekte Olmuş ve Atlatmış Olabilir misiniz?

Covid-19 ile ilgili araştırmaların gösterdiği kesin bir şey var: Semptomlar, kişiden kişiye büyük ölçüde farklılık gösterir ve hatta olmayabilir.

Bu durum bir kişinin koronavirüs ile enfekte olduğunu anlamanın zaman zaman çok ama çok zor olabileceğini işaret ediyor ve bunun epey endişe verici olduğunu söyleyebiliriz. Peki Covid-19 ile halihazırda enfekte olmuş ve atlatmış olabilir misiniz? Dr. William Hillmann, merak edilen bu sorulara ışık tutuyor.

Enfekte Olmuş ve Atlatmış Olabilir misiniz?

Şu sıralarda dünya genelinde geliştirilmekte olan pek çok antikor testi bulunuyor ancak bunların pek çoğu yaygın klinik kullanım için hala hazır sayılmaz. Kısa bir şekilde antikor testleri, bir kişinin daha öncesinde yeni tip koronavirüs ile enfekte olup olmadığını anlamamıza yardımcı olur.

Asemptomatik Olabilir miyim?

Covid-19'un en ilginç yanlarından birisi bazı hastaların asemptomatik - yani hiçbir belirti göstermeden - bazı hastaların ise yoğun bakım gerektirecek kadar şiddetli semptomlar göstermesi olabilir. Mevcut araştırmalara göre hastalıkla enfekte olan bilinen ve bilinmeyen kişilerin önemli bir kısmı, süreci asemptomatik olarak geçiriyor olabilir. Bu da, hastaların çok önemli bir kısmını tespit edecemeyeceğimiz anlamına geliyor.

Burada önemli uyarılardan birisi, asemptomatik kişilerin de virüsü yaymaya devam ettiğidir. Üstelik tamamı ile sağlıklı gibi gözüken bir kişi sosyal yaşantıda daha açık olduğu için virüsü çok, ama çok, daha fazla sayıda kişiye bulaştırıyor olabilir.

Daha Öncesinde Enfekte Olduğunu Düşünenler Ne Yapmalı?

Eğer daha öncesinde enfekte olduğunuzu düşünüyorsanız ancak bundan emin değilseniz kurallara uymaya devam etmeniz mantıklı olacaktır. Unutmayın, yaşadığınız şey şiddetli bir grip de olabilir ve bu nedenle yeni tip koronavirüse yakalanma riskiniz bulunabilir.

Tüm bunların da ötesinde eğer daha öncesinde enfekte olduysanız bile bağışıklığın ne kadar sürdüğü halen kesin değil ve bu, bir daha ve bir daha enfekte olabileceğiniz anlamına geliyor.