Covid-19 Belirtileri İki Yeni Madde ile Güncellendi

Yeni tip koronavirüs ile enfekte olan kişiler temel olarak yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomları gösterse de bu listenin olduğundan daha geniş olduğu düşünülüyor. Nitekim İngiltere Sağlık Bakanlığı yaptığı resmi açıklama ile birlikte Covid-19 belirtileri için iki yeni madde ekledi.

Covid-19 Belirtileri Neler?

Aylardır yapılan araştırmalar sonucunda virüs ile enfekte olan kişilerde tat kaybı ve koku kaybı gibi semptomların ortaya çıktığı kanısına varıldı. Yine de bu belirti için daha kapsamlı çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyordu ve sonuçlanan çalışmalar sonucunda bu iki semptom, resmi olarak yeni tip koronavirüs belirtisi olarak kabul edildi.

Profesör Van-Tam yaptığı resmi açıklamada "En temelinde bir süredir koronavirüsün belirtileri olarak öksürük ve yüksek ateşi görüyorduk. Fakat yapılan incelemeler sonucunda tat alma ve koku alma kabiliyetinin yok olmasını da belirtiler arasına almaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bunlara ek olarak hastalığın diğer belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, ishal gibi diğer semptomlar yer alıyor olsa da bunlar şu aşamada resmi olarak kabul edilen belirtilerin arasında yer almıyor. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.