COVID-19 Beyin Damarlarına Zarar Veriyor! İşte Araştırma

COVID-19 beyin damarları zararı gözler önüne serildi. NINDS araştırmacıları tarafından yürütülen son çalışma beyinde kalıcı etkilerin oluşabileceğini gösteriyor. COVID-19'un beyin damarlarına zararları neler?

Araştırmacıların geçen yıl yaptığı bilimsel gelişmeler, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs hakkında bilgi edinmede muazzam bir şekilde yardımcı oldu.

COVID-19 için solunum hastalığının tüm belirtileri olan ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı tanımlandı. Bununla birlikte baş, karın ağrısı, ishal ve koku kaybı dahil olmak üzere bir dizi başka klinik belirtiler de bildirildi. Araştırmacılar Koronavirüsün beyne zarar verdiğini ve gastrointestinal sorunlara neden olduğunu söylüyor.

Çalışma, Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve Felç Enstitüsü'nden (NINDS) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer kurumlardan araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.

New York City'deki 16 hastadan ve Iowa City'de COVID-19 pozitif olan üç hastadan alınan beyin dokusu otopsi örnekleri incelendi.

Hastaların yaşları 5 ila 73 arasında değişiyordu ve tıbbi geçmişleri genellikle obezite, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi önceden var olan hastalıkları gösteriyordu.

Araştırmacılar ayrıca beyin dokusundaki herhangi bir anormalliği tespit etmek için MRI görüntülerini kullandılar. Koku kaybının COVID-19'un ilk semptomlarından biri olduğu bilindiğinden, koku alma duyusuna dahil olan bir beyin bölgesi olan koku soğanı da buna dahildir.

İnceledikleri bir başka beyin bölgesi, insan yaşamı için çok önemli olan beyin sapıydı. Beyin sapı, uyku ve yeme alışkanlıklarını düzenliyor ve kalp atış hızını ve nefes alma hızını kontrol ediyor.

COVID-19'un beyin damarlarına zararları neler?

19 beyin dokusu örneğinden 13'ü detaylı incelendi ve 10'unda beyin anormallikleri görüldü. Daha fazla analiz kan damarı hasarlarını da gösterdi. 10 hastanın MRI görüntülerinde, tıkalı kan damarlarına karşılık gelen hipointensiteler ve bölge çevresinde fibrinojen birikimine rastlandı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) NINDS klinik direktörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Avindra Nath, "Sonuçlarımız, bunun vücudun virüse karşı enflamatuar tepkisinden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Virüsün ölüm anında temizlenmiş olması veya viral kopya sayılarının tahlillerimizde tespit edilme seviyesinin altında olmasından dolayı farklı beyin hasarları da olabilir" diyor.

Bilim adamları SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tüm etkilerini araştırmaya devam ederken, virüsün yayılmasını yavaşlatmak önemli. Bu yüzden yüz maskesi takarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve mümkün olduğunca evde kalarak bulaşma riskini en aza indirerek üstünüze düşeni yapmalısınız.