Covid-19 Çan Eğrisi Çiziyor! İşte Kuralları Değiştirecek Detaylar

Covid-19 salgını yeteri kadar ilerleme kaydetti ve güncel durumda ulaştığı pozisyon salgının ilerleyişi hakkında önemli detayları araştırmacılara sunuyor. Yapılan incelemeler kapsamında salgının çan eğrisi çizdiği tespit edildi. Peki bu ne anlama geliyor ve önemi ne?

Koronavirüs Çan Eğrisi Çiziyor

Ülkemizde çan eğrisi olarak bilinen grafik hemen aşağıda da gördüğünüz gibi temel olarak belirli bir hızda yükselen ve tepeye ulaşmasının ardından yükseliş hızına benzer oranlarda düşen bir grafiği temsil eder. Bu grafiğin tespit edilmesi ise aslında oldukça önemli bir detayı bizlere sunuyor:

Her şey yayılma hızı ile ilgili.

Covid-19 diğer grip türlerinin aksine asıl olarak alt solunum yolları üzerinde etkili olur ve bu noktada kritik hastaların entübasyon ya da ekstübasyon olarak bilinen solunum destek cihazı ihtiyacı ortaya çıkar.

Hemen aşağıda yer alan grafik, yayılım hızının aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Mevcut durumda hastanelerde günlük ihtiyaçları karşılayabilecek seviyelerde solunum destek cihazı yer alıyor ve grafikte gördüğünüz kesik çizgi ise bunları temsil ediyor. Yani sağlık sistemi kapasitesi vurgulanıyor. Hastalığın hızlı bir şekilde yayıldığı bölgeler solunum destek cihazları ya da sağlık sistemi kapasitesi yetersiz kalıyor ve bu nedenle ölümlerin artıyor.

Virüsü durdurmak temel olarak mümkün değil, buna karşın yavaşlatmak mümkün.

Eğer virüsün yayılım hızı yavaşlatılırsa en tepe nokta, bir şekilde sağlık sistemi kapasitesinin altında kalabilir ve bu da vakaların tedavi oranlarını artırıp ölümlerin azalmasına yol açar.

Nasıl Yavaşlayacak?

Aslında şu sıralar alınan temel önlemler virüsün yayılım hızını yavaşlatmak ile ilgili.

Gündelik hayatta aldığınız temel önlemleri almanız durumunda virüsün yayılım hızını azaltmak noktasında destek olabilirsiniz. Tavsiye edilen bazı tedbirler ise şu şekilde:

- Kişisel hijyeninize dikkat edin. Ellerinizi sık sık sabunlayın, dezenfekte edin.

- Toplu alanlardan uzak durun. Dışarıya çıkmanız durumunda maske kullanabilirsiniz.

- Hastalığa yönelik belirtiler taşıdığınızı düşünüyorsanız çevrenize karşı duyarlı davranın. Ayrıca belirtilerin şiddetleşmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidin.

Tüm bunlara ek olarak daha detaylı bilgiyi hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.