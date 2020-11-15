COVID-19 Denetimlerinin Bilançosu Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde gerçekleştirilen COVID-19 denetim bilançosu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzlerce araç ve iş yeri faaliyetten men edildi.

Kasım ayı boyunca artan vaka sayılarına karşı denetimleri sıklaştırma kararı alan İçişleri Bakanlığı, 6 ila 13 Kasım arasında Koronavirüs tedbir denetimi gerçekleştirdi. Bir hafta boyunca süren denetimlerde günlük olarak yaklaşık 42 bin 407 personel ve 12 bin 927 denetim ekibi sahada kontrol başındaydı.

COVID-19 denetim bilançosu: 40 bin kişiye maske cezası

Koronavirüs denetimlerinin ticari taksiler, pazar yerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda gerçekleştirildiğini ifade eden Bakanlık açıklaması, 500 bin 863 kalabalık noktanın denetimden geçtiğini aktardı:

"67.689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri (semtpazarı, sosyete pazarı vb.) 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi."

COVID-19 denetimleri kapsamında 4 bin 922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 107 iş yeri ise faaliyetten men edildi. Ayrıca bir hafta boyunca 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı tespit edildi.

"Yapılan kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden; 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı, 107 iş yeri faaliyetten men edildi, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu."

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır." diyerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin. pic.twitter.com/tcEoAGD3Jo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2020

14 Kasım Türkiye Koronavirüs vaka sayısı

14 Kasım itibarıyla açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 411.055 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.418'e yükseldi. Ayrıca son 24 saat içerisinde 3.116 yeni hasta olduğu duyuruldu. Koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamak için aşağıdaki bağlantıdan Hayat Eve Sığar uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.