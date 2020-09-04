Covid-19 Verileri Korkutmaya Devam Ediyor: İşte Dünya Genelinde Son Durum!

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde nispeten kontrol sağlanan salgında küresel ölçekte artışların devam ettiğini ve her geçen gün yeni rekorların kırıldığını görüyoruz. İşte Covid-19 verilerinde son durum!

Covid-19'da Son Durum Ne?

04 Eylül tarihi itibarıyla göz attığımızda dünya genelinde 26,521,881 doğrulanmış vaka olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak virüse bağlı doğrulanmış ölüm sayısı da 874,000 olarak kayda geçmiş durumda. Günlük ortalama vaka sayılarının ise 300,000 civarında olduğunu gözlemliyoruz.

Yaşanan bu artışlarla ve kış aylarına yaklaşmamızla birlikte vaka sayılarında ciddi artışların olabileceğinden endişe ediliyor ve bu noktada tüm umutlar virüsle mücadele edebilecek bir ilaca ya da bağışıklık sağlayacak bir aşıya bağlanmış durumda.

Öte taraftan aktif vaka sayısı sıralamasındaki en yüksek on ülke şu şekilde:

1- Amerika Birleşik Devletleri

2- Hindistan

3- Brezilya

4- Fransa

5- Rusya

6- Peru

7- Kolombiya

8- Meksika

9- Arjantin

10- Bengladeş

Peki siz dünya genelindeki bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce vaka sayıları kış aylarına yaklaşmamızla birlikte ciddi bir artış gösterebilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.