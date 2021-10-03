Covid-19'u Dünyaya Duyuran Çinli 18 Ay Sonra Ortaya Çıktı

Covid-19'u duyuran Çinli ortaya çıktı. Çinli gazeteci Chen Qiushi, Wuhan'da yaşanan vahşeti anlattıktan sonra uzun bir süre boyunca (yaklaşık 600 gün) ortadan kaybolmuştu. Çin hükümetinden korkmadığını söyleyen avukat yeniden gündemde.

30'lu yaşlarının ortasındaki Chen Qiushi, virüs dünyaya yayılırken geçen yıl Şubat ayının başında ortadan kaybolmuştu. Geçen yıl Eylül ayına kadar Çin'in kuzeyindeki Qingdao'daki ailesinin yanına dönmesine izin verildiğine dair raporlar olmasına rağmen, kendisinden o zamandan beri haber alınamadı.

Ancak gazeteci ve eski insan hakları avukatı, dövüş sanatçısı Xu Xiaodong ile bir YouTube canlı yayınında yeniden kameralara gözüktü. Wall Street Journal'a göre 30 dakikalık videoda Qiushi şunları söyledi: "Geçen yıl ve sekiz ay boyunca birçok şey yaşadım. Bir kısmı konuşulabilir, bir kısmı konulamaz. Anladığınıza inanıyorum."

(8. dakikadan itibaren kamera önünde görünmeye başlıyor.)

Covid-19'u duyuran Çinliye ne oldu?

Chen Qiushi, dünyayı Wuhan'daki salgın hakkında uyarmaya çalıştıktan sonra pandeminin ilk günlerinde ortadan kaybolan üç muhbirden biriydi. Kaybolmadan yaklaşık bir hafta önce yaptığı paylaşımda, "Ölümden bile korkmuyorum. Senden korktuğumu mu sanıyorsun Komünist Parti?" ifadelerini kullanmıştı. Ancak YouTube yayını sırasında ortadan kaybolması hakkında çok az şey söyledi.

YouTube canlı yayınında tedirgin görünen aktivist, çoğunlukla dövüş sanatlarının sağlığa faydalarından bahsetti ve sporu içeren bir yardım yarışması düzenlemeyi umduğunu söyledi. Çinli bir dövüş sanatçısı olan "deli köpek" lakaplı Xiaodong ve Qiushi'nin uzun süredir arkadaş olduğu biliniyor.

Bu yılın Mart ayında Xiaodong, Qiushi'nin ailesiyle birlikte olduğunu ancak Çin devlet güvenliği tarafından yakından izlendiğini söyleyen bir video yayınladı. Qiushi'nin paylaştığı son tweet'i, ortadan kaybolmasının 602. gününde ne yapacaklarıyla ilgiliydi: "Merhaba, ben Qiushi, uzun zamandır görüşemedik. 31 Aralık 2021'de Yeni Yıl arifesinde bir hayır amaçlı dövüş yarışması düzenlemeyi planlıyorum."

20'li yaşlarının ortasındaki Li Zehua, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüs salgınının kaynağı olduğunu iddia eden videolar yayınladıktan sonra 6 Şubat'ta Wuhan'da kovalandı ve ardından kaçırıldı. Ancak eski Çinli TV sunucusu iki ay sonra yeniden ortaya çıktı. Wuhan'da ikamet eden Fang Bin, şehirdeki hastanelerin ceset yığınlarını gösteren videoları yayınladıktan sonra 9 Şubat'ta kayboldu ve o zamandan beri görülmedi.

Salgının laboratuvar sızıntısından mı yoksa doğal kökenlerden mi kaynaklandığını araştıran bir Amerikan raporu, teorinin göz ardı edilemeyeceğini düşünüyor.