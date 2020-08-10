COVID-19'dan En Çok Koruyan Yüz Maskesi Hangisi? Uzmanlar Açıkladı

Maske takarak COVID-19 bulaşmasını azaltmaya yardımcı olabiliriz ancak yüz maskeleri konuştuğumuzda ve sadece nefes aldığımızda viral partikülleri engellemede eşit derecede başarılı değil. COVID-19'dan en çok koruyan maske hangisi?

Duke Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının yaptığı yeni araştırma, bir test tasarlamak için aslında o kadar fazlasına ihtiyacınızın olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar lazer cihazı kullanarak 14 farklı maske ve yüz kaplamasını karşılaştırarak COVID-19'dan en çok koruyan maskeyi araştırdılar.

Evinizdeki COVID-19 maskelerini siz de test edebilirsiniz

Baş araştırmacı ve moleküler görüntüleme uzmanı Dr. Martin Fischer yapımı kolay bir lazer deneyi tasarladı; bu, farklı türden maskelerin ağızdan çıkan küçük partikülleri nasıl engellediğini test etmek için kullanıldı. Karanlık bir ortamda l azer ışığı yardımıyla viral partiküllerin ne kadar geçtiği görüntülendi.

Araştırmacı Fischer, "İnsanlar konuşurken, küçük damlacıkların dışarı atıldığını, böylece hastalığın konuşarak, öksürmeden veya hapşırmadan yayılabileceğini doğruladık" dedi ve ekledi: "Bazı yüz kaplamalarının, dışarı atılan parçacıkları engellemede diğerlerinden çok daha iyi performans gösterdiğini görebiliyorduk."

COVID-19'dan en çok koruyan maskenin N95 cerrahi maske olduğunu belirten ve neredeyse viral partiküllerin geçemediğini belirten Fischer, garip olarak boyunlukların ise normal konuşmadan daha fazla partikül yaydığını söylüyor.