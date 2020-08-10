COVID-19'dan En Çok Koruyan Yüz Maskesi Hangisi? Uzmanlar Açıkladı

Maske takarak COVID-19 bulaşmasını azaltmaya yardımcı olabiliriz ancak yüz maskeleri konuştuğumuzda ve sadece nefes aldığımızda viral partikülleri engellemede eşit derecede başarılı değil. COVID-19'dan en çok koruyan maske hangisi?
Duke Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının yaptığı yeni araştırma, bir test tasarlamak için aslında o kadar fazlasına ihtiyacınızın olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar lazer cihazı kullanarak 14 farklı maske ve yüz kaplamasını karşılaştırarak COVID-19'dan en çok koruyan maskeyi araştırdılar.
Evinizdeki COVID-19 maskelerini siz de test edebilirsiniz
Baş araştırmacı ve moleküler görüntüleme uzmanı Dr. Martin Fischer yapımı kolay bir lazer deneyi tasarladı; bu, farklı türden maskelerin ağızdan çıkan küçük partikülleri nasıl engellediğini test etmek için kullanıldı. Karanlık bir ortamda lazer ışığı yardımıyla viral partiküllerin ne kadar geçtiği görüntülendi.
Araştırmacı Fischer, "İnsanlar konuşurken, küçük damlacıkların dışarı atıldığını, böylece hastalığın konuşarak, öksürmeden veya hapşırmadan yayılabileceğini doğruladık" dedi ve ekledi: "Bazı yüz kaplamalarının, dışarı atılan parçacıkları engellemede diğerlerinden çok daha iyi performans gösterdiğini görebiliyorduk."
COVID-19'dan en çok koruyan maskenin N95 cerrahi maske olduğunu belirten ve neredeyse viral partiküllerin geçemediğini belirten Fischer, garip olarak boyunlukların ise normal konuşmadan daha fazla partikül yaydığını söylüyor.
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