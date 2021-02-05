COVID-19'un En Çok Ne Zaman Bulaşıcı Olduğu Tespit Edildi

COVID-19 en çok ne zaman bulaşıcı? Fransız araştırmacılar, COVID-19 viral yükünün zaman içindeki değişimi tahmin etmek için bilgisayar modellemesi kullandı. Çoğu insanın Koronavirüs enfeksiyonundan yedi gün sonra semptom geliştirdiği bulundu.

Araştırmacılar, viral yük (kişinin enfekte olduğu koronavirüs miktarı) ve enfeksiyon sırasında nasıl azaldığına ilişkin verileri işlemek için bir bilgisayar modeli kullandılar. Matematiksel çalışma, COVID-19 hastalarının semptom göstermeye başlamadan bir gün önce en bulaşıcı olduğunu ortaya koyuyor.

Önceki çalışmalar, viral yükün bulaşıcılıkla ilişkili olduğunu ve ayrıca ölüm olasılığını artırdığını göstermişti. Yani vücudunda yüksek miktarda virüs bulunan enfekte bir kişinin daha bulaşıcı olduğunu ve ayrıca COVID-19'dan ölme riski daha yüksek olduğunu söylüyordu.

COVID-19 en çok ne zaman bulaşıcı?

Mart 2020'de Fransız hastanesine kabul edilen 655 hastadan alınan veriler, Paris Üniversitesi liderliğindeki bilim adamları tarafından analiz edildi. Araştırmacılar, yaşlı hastaların vücudundaki virüs miktarının azalmasının daha uzun sürdüğünü ve COVID-19'a karşı uzun süreli bir mücadeleye yol açtığını tespit etti.

Çalışmaya katılan hastaların yüzde 40'ı oksijen tedavisi alırken, 144 kişi ise yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Karmaşık matematiksel modeller, virüsün vücutta nasıl davrandığını anlamaya yardımcı oldu. Viral yük, viral yayılma süresi ve ölüm oranı gibi dinamiklerin tümü matematiksel modellere dahil edildi.

(65 yaşın altı (mavi) ve 65 yaşın üstü (kırmızı) virüsü vücuttan atma süresi)

Araştırmaya göre semptom görülmesi için ortalama süre, enfeksiyondan sonraki yedi gün olarak hesaplandı. PNAS'ta yayınlanan çalışmada, "En yüksek viral yükün, semptom görülmeye başlamasından ortalama bir gün önce meydana geldiğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çalışma ayrıca yüksek viral yükü olan hastalarda antiviral tedavilerin ne kadar etkili olacağına da baktı. Araştırmacılar, hücre enfeksiyonunun yüzde 90'ını durdurabilen bir ilacın olduğunu varsayarak yaptıkları testte, tüm virüsün etkisiz olması için iki günün yeterli olduğunu söylüyor.

Ayrıca geçtiğimiz günkü bir araştırmaya göre ilk koronavirüs belirtisi kızarıklık olabilir. Dr. Humberto Choi tarafından yapılan açıklamada, "Bir kişinin viral bir enfeksiyona sahip olması ve vücutlarında kızarıklık veya lekeli alanların olması nadir değildir." cümlelerine yer verildi.