COVID-19'da En Sık Görülen Nörolojik Belirti Açıklandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Karadaş ve klinik hekimleri, yeni tip koronavirüsün nörolojik belirtilerine ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile ilgili detaylar haberimizde.

COVID-19'da En Sık Görülen Nörolojik Belirti Nedir?

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada yeni tip koronavirüs hastalarının yarısının nörolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Peki, yeni tip koronavirüs hastalarında en sık görülen nörolojik semptom nedir? Ülkemizde gerçekleştirilen bir çalışmada bu sorunun yanıtı elde edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Karadaş ve klinik hekimleri tarafından yapılan çalışmada 239 yeni tip koronavirüs hastasının semptomları incelendi. Yapılan çalışmanın sonucuna göre yeni tip koronavirüste en sık görülen nörolojik semptomun baş ağrısı olduğu ortaya çıktı.

Doç Dr. Karadaş, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Doç Dr. Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ilk ortaya çıktığında belirtilerinin ateş, nefes darlığı ve öksürük olduğunu ancak zamanla bütün sistemleri özellikle de beyine yönelik tutulumlarının tespit edildiğini ifade etti.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Karadaş, "Bizim diğer ülkelerden farkımız, yüz yüze hasta değerleriyle verileri elde etmeye çalıştık. 239 hastayı birebir değerlendirme fırsatı bulduk. Bunların sonucunda, her 3 hastanın birinde nörolojik bulguların olduğunu saptadık. Bu nörolojik bulgular, sadece tek bulgu olarak değil bazı hastalarda 5-6 nörolojik bulguyu bir arada gördük" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Karadaş, "En sık gördüğümüz nörolojik bulgu, baş ağrısıydı. Baş ağrısının dışında bilinç bozuklukları, beyin damar hastalıkları, trigeminal nevralji dediğimiz halk arasında delirten ağrı olarak bilinen ağrı çeşitleri. Kas ağrıları, sinir sistemi tutulumları" dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti: