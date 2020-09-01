Covid-19 Gıda Ambalajından Bulaşır mı? İşte Açıklama!

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru hayatımıza giren yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar devam ettikçe daha fazla detaya hakim oluyoruz. Peki marketten alışveriş yaparken Covid-19 gıda ambalajından bulaşabilir mi? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Covid-19 Gıda Ambalajından Bulaşabilir mi?

Bu soruya teorik olarak yaklaştığımızda ambalajlardan virüs kapmanız mümkün.

Çeşitli araştırmalara göre virüsün bazı ambalaj tiplerinde - çoğunlukla karton ve çeşitli plastik formlarında - günler olmasa da saatlerce hayatta kalabildiğini görüyoruz. Öte taraftan Leicester Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmaya göre bu olay gündelik yaşantımızda pek de tutarlı değil.

Laboratuvarın dışına çıkıp gerçek hayata döndüğümüzde çevresel etkenlerin ve koşulların hızla değiştiği ve virüsün ambalajlarda pek de uzun süre yaşayamayacağı gözlemlendi.

Buna ek olarak laboratuvardaki çalışmalarda 10,000,000'a yakın virüs partikülü kullanılırken ortalama bir hapşırmadaki viral partikül sayısı ortalama olarak 100 civarında. Nitekim CDC tarafından yapılan açıklamada da "Bir kişinin kontamine yüzeye ya da nesneye dokunarak Covid-19'u kapması mümkün olabilir. Ancak virüsun ana yayılım yönteminin bu olmadığı düşünülüyor." ifadelerine yer verildi.

Yine de güvende kalabilmek adına marketlere girmeden önce el dezenfektanı kullanın. Marketten çıktıktan sonra da ellerinizi ve satın aldığınız ürünleri iyice yıkamayı ihmal etmeyin. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.