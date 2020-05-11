Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: Covid-19 Gıdalardan Bulaşır mı?

Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle olası temasları en aza indirgemeye çalışırken pek çok kişi virüsün bulaşma yolları hakkında bazı önemli soru işaretlerine sahip. Peki Covid-19 gıdalardan bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü merak edilen bu soruya açıklık getirdi.

Covid-19 Yemeklerden Bulaşabilir mi?

Özellikle yemek siparişi veren kişiler virüsün yemeklerden bulaşıp bulaşamayacağı konusunda bazı endişeler taşıyor. Mevcut durumda yapılan araştırmalar virüsün yemeklerden bulaşabileceğini işaret etmiyor. Yani pişmiş bir yemekten virüs bulaşma olasılığı çok düşük. Pişirme sırasında ulaşılan yüksek dereceler virüsün yaşaması için gerekli koşulların önüne geçiyor.

Dünya Sağlık Örgütü pişirme sırasında yemekleri kaynama noktasına getirmenizi, 70 derece sıcaklıkta pişirmenizi tavsiye ediyor. Uzmanlar, bu sıcaklıkta ve doğru pişirme tekniklerinde mikroorganizmaların neredeyse tamamının öldüğünü vurguluyor.

Buna karşın paket teslimatı sırasında bazı riskler mevcut. Örneğin dışarıdan yemek söylediyseniz ve paketi getiren kişi virüs taşıyıcısı ise, kontamine yüzeylerden virüsle enfekte olabilme ihtimaliniz bulunuyor. Bu nedenle diğer pek çok kişinin de yaptığı gibi yemeklerinizi evde kendiniz yapabilirsiniz.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dışarıdan yemek söyleme alışkanlığınız eskisine nazaran bir değişiklik gösterdi mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.