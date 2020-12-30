Covid-19 Görme Kaybı ile Sonuçlanabilir

Covid-19 neredeyse bir yıl gibi uzun bir süredir hayatımızda iken, aradan geçen süreçte virüs ve yol açtığı komplikasyonlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaya devam ediyoruz. Bu noktada bazı yeni araştırmalara göre Covid-19 görme kaybı ile sonuçlanabilecek bazı rahatsızlıklara kapı açıyor olabilir.

Covid-19 Görme Kaybına Yol Açabilir!

SARS-CoV-2 ile enfekte olan kişilerde görülen semptomlar ağırlıklı olarak ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve benzeri grip benzeri belirtiler olsa da, hastalığın vücut içerisinde yol açtığı çeşitli komplikasyonların olduğu biliniyor. Örneğin bazı hastalarda kronik akciğer sorunları gelişebilirken, bazı hastalarda kalple ilgili sorunlar görülebiliyor.

New York'ta raporlanan üç farklı hastadan yola çıkarak, şimdi bu komplikasyonların arasına görme sorunlarını da ekleyebiliriz.

Pek çok Covid-19 hastasında kornea iltihabına rastlamak mümkündü ancak bazı hastalarda keratit, daha sonrasında endoftalmiye dönüştü. Bu, görme kaybına yol açabilecek düzeyde tehlikeli ve o oranda nadir bir göz hastalığıdır. Belirtileri arasında gözde ağrı, kızarıklık, akıntı, şişme ve görüş azalması yer alıyor.

Tabii araştırmaların yeni başladığını göz önüne alırsak Covid-19'un kesinlikle endoftalmiye yol açtığını söylemek için henüz erken. Öte taraftan bu risk, göz ardı edilemeyecek derecede önemli. Nitekim bahsettiğimiz gibi keratitin endoftalmiye dönüşmesi, normal süreçte çok nadir rastlanan bir durumdur. Ne kadar nadir olduğunu anlatmak için son on beş yılda on bin göz hastasınnın yalnızca yirmi yedisinde görüldüğünü belirtmekte fayda var.

Covid-19 ile ilgili her türlü riskten uzakta kalmak için sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma kurallarına uymanız, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeniz önemlidir. Bu noktada aşıdan kaçınmamak, genel sağlık bütünlüğünüzü korumak adına gerçekten de önemlidir.

Hemen yukarıdaki bağlantımızdan geliştirilen aşılarla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki siz yapılan bu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.