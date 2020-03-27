COVID-19 Hakkında Çarpıcı Açıklama: 40 Milyon Kişi Ölebilirdi

Coronavirüsünün yayılmasını önlemek için dünya çapında sıkı adımlar atılmış olsa da, Londra Kraliyet Akademisi'nden bir grup bilim insanları bu pandemi nedeniyle 1.8 milyondan fazla ölümün meydana gelebileceğine dikkat çekti.

Londra Kraliyet Akademisi araştırmacıları, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini, oranlarını, demografik özelliklerini ve sosyal faktörlerini dikkate alarak yeni bir tahmin yayınladılar.

COVID-19'a ilişkin rapor hazırlayan Londra Kraliyet Akademisi bilim insanları, enfekte kişileri test etmek, onları karantinaya almak ve sosyal mesafeyi korumak için katı önlemler alınırsa milyonlarca hayatın kurtarılmasının mümkün olacağını söylüyor.

Dünyada Coronavirüsle enfekte olmuş hasta sayısı şu ana kadar 531 bini geçmiş durumdayken bildirilen ölüm sayısı da 24 binden daha fazla.

Londra Kraliyet Akademisi araştırmacıları, Coronavirüsünün yayılmasını önlemek için uygun adımların takip edilmemesi durumunda ise virüsün dünyadaki herkesi etkileyebileceğini ve muhtemelen 40 milyon kişinin etkilenebileceğini dile getiriyor. Ayrıca yine önlemler alınmasaydı Birleşik Krallık içerisinde can kaybının 500 binden fazla olabileceği tahmin ediliyor.