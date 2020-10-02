Covid-19 Hastaları Gün Gün Neler Yaşıyor?

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar sürdükçe, yeni virüsle ilgili daha fazla detaya ulaşmaya devam ediyoruz. Peki Covid-19 hastaları neler yaşıyor? Bu yazımızda kritik hastaların durumlarının gün gün nasıl değiştiğini sizlere aktaracağız.

Covid-19 Gün Gün Nasıl İlerliyor?

Uzmanlar artan sayıda Covid-19 vakasını incelerken semptomların tipik olarak nasıl ilerlediğine yönelik bazı modeller oluşturdu. Mevcut verilere göre hastaların önemli bir kısmı oldukça basit semptomlarla ya da asemptomatik bir süreç yaşıyor ancak hastaların yüzde 20 oranındaki kısmının şiddetli ya da kritik bir hastalık süreci geçirdiği düşünülüyor.

Virüsün en yaygın semptomları arasında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı bulunuyor ancak bu semptomlar hemen değil, ortalama beş gün süren bir inkübasyon süresinin ardından ortaya çıkıyor. Virüs en başta akciğerlere saldırıyor olsa da kalbi, böbrekleri, karaciğeri ve hatta beyni etkileyebiliyor.

Peki virüsle enfekte olan ve durumu ağırlaşan kişilerde gün gün neler yaşanıyor? (Aşağıdaki veriler kuluçka süresinin ardından semptomların başladığı takvimi ele alır.)

Birinci Gün

Hafif belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Hastalar genellikle ilk günlerde ateş ve ardından başlayan kuru bir öksürük yaşarlar. Küçük bir azınlık bu semptomların bir iki gün öncesinde başlayan ishal veya mide bulantısı ile karşılaşmış olabilir. Bu daha şiddetli bir enfeksiyonun belirtisi olabilir.

Üçüncü Gün

Hastalığı şiddetli ya da kritik yaşayacak kişilerde zatürre üçüncü günde başlıyor.

Beşinci Gün

Şiddetli vakalarda semptomlar kötüleşmeye başlıyor ve özellikle ileri yaş grubundaki ve komorbidite hastalarda nefes darlığı gelişmeye başlıyor.

Yedinci Gün

Ortalama olarak hastaların hastaneye kaldırılması, semptomların başlangıcından itibaren yedinci günde gerçekleşiyor.

Sekizinci Gün

Sekizinci gün, genellikle şiddetli vakaların entübe edildiği gün oluyor. Bu noktada nefes darlığı, zatürre, akut solunum sıkıntısı sendromu gözlenebiliyor.

Dokuzuncu Gün

Sitokin Salınım Sendromu olarak da bilinen bağışıklık sisteminin ani ve agresif yanıtı gözlemleniyor.

Onuncu Gün

Hastalığı şiddetli geçirenler genellikle semptomların ardından onuncu günde yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Bu grupta karın ağrısı ve iştah kaybı gözlemleniyor.

On İkinci Gün

Hastalarda genellikle on ikinci günde ateş sorunları düzelmiş oluyor. Ağır vakalarda on ikinci günde akut solunum sıkıntısı sendromu başlayabiliyor.

On Altıncı Gün

Hastalarda genellikle öksürük sorunları düzelmiş oluyor.

On Dokuzuncu Gün

Hastalarda genellikle nefes darlığı sorunları düzelmiş oluyor.

Yirmi Birinci Gün

Hastalar genellikle semptomlardan sonraki yirmi bir gün içerisinde ya tamamen iyileşmiş ya da vefat etmiş oluyorlar.

Hastaların hastaneden ayrılması, semptomların tamamen iyileştiği anlamına gelmiyor. Bazı vakalar aylar süren göğüs ağrıları, nefes darlığı, bulantı, kalp çarğıntısı ve tat ya da koku kaybı yaşayabiliyor. Benzer şekilde hastaneye hiç yatmayanlarda da kalıcı semptomlar gelişebiliyor.