Covid-19 Hastalarındaki Koku Kaybı 'Tamamen Benzersiz'

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana gündemimizi meşgul eden ve yaşam tarzımızı kökünden etkileyen Covid-19 ile ilgili araştırmalar sürdükçe, hastalığın ne gibi etkilerinin olduğunu daha yakından görmeye fırsatımız oluyor. Bu noktada yeni bir araştırmaya göre Covid-19 hastalarındaki koku kaybı belirtisi, diğer hastalıklardan çok daha farklı etkilere sahip.

Covid-19'daki Koku Kaybı Çok Daha Şiddetli

Rhinology'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre Covid-19 hastalarının önemli bir kısmında görülen koku kaybı, soğuk algınlığında ya da diğer koronavirüslerde görülen koku kaybına göre çok daha ani ve çok daha şiddetli olma eğilimi taşıyor. Buna ek olarak yeni tip koronavirüste burun akıntısı ve burun tıkanması gibi belirtilere genellikle rastlanmıyor.

Yalnızca bu değil.

Hastalığın ayırt edici taraflarından birisi de koku kaybına eşlik eden 'gerçek' tat kaybı olarak öne çıkıyor. Koku alma duyularında hasar gören kişilerde genellikle tat alma duyularında da hasara rastlanıyor ve hastalar acı ile tatlı arasındaki farkı gerçekten, ama gerçekten anlayamıyor.

Koronavirüsün Ana Belirtileri Neler?

Covid-19 ile enfekte olan kişiler çok çeşitli semptomlar gösterebiliyor ve hatta asemptomatik dahi olabiliyor. Ancak eğer bu süreci semptomlarla geçiriyorlarsa genellikle üç ana semptom öne çıkıyor:

Düşmeyen Yüksek Ateş

Yeni Başlayan Sürekli Öksürük

Koku Alma ve Tat Alma Duyularında Hasar

Bu semptomlara sahip olan kişiler kendilerini izole etmeli ve virüsle enfekte olup olmadığını öğrenmek için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Peki siz bu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.