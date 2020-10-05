CDC Uzmanları Açıkladı: COVID-19 Havadan Bulaşsa Ne Olurdu?

Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) COVID-19 havadan bulaşşa ne olurdu sorusunu yanıtlamak için bir kılavuz hazırladı. CDC'ye göre Koronavirüsün aerosol yoluyla yani havadan bulaşabildiğini unutmamak gerekiyor.

Aerosol iletimi, virüsün havada kalmasına ve iç mekanda uzun mesafeler kat etmesine izin verdiği için Koronavirüs pandemisiyle ilgili en kötü durum olabilirdi. DSÖ ve CDC gibi sağlık kuruluşlarının resmi rehberliği, COVID-19'un esas olarak damlacık yoluyla yayıldığını söylüyor.

COVID-19 havadan bulaşşa ne olurdu?

Dünya çapında pek çok hastalık uzmanı insanlara bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilecek halk sağlığı önlemlerini tekrar tekrar hatırlatıyorlar. Elleri sık sık yıkamak, sosyal mesafeyi korumak, yüz maskesi kullanmak ve kalabalık yerlerden kaçınmak COVID-19'un yayılmasını azaltabilir. Koronavirüsten korunmak için sadece bunlar yeterli değil, çünkü aerosol yoluyla da yayılabiliyor.

Koronavirüs havadan yayılabiliyor, nasıl mı?

Öksürük ve hapşırık sırasında tükürük damlacıkları havada yayılabilir ve kondukları yüzeylere yapışabilirler. Fakat gerçekten endişe edilen durum ise, küçük damlacıklı aerosollere dönüşmesidir. Aerosoller havada daha uzun süre kalabilir ve düşündüğümüzden fazla mesafe kat edebilir. Bu, Koronavirüs ile ilgili en kötü yayılma yolu ve hala sağlık kuruluşları tarafından düzgün bir şekilde ele alınmadı.

Bir araştırma ekibi, COVID-19 aerosolleri söz konusu olduğunda risklerin tam olarak ne olduğunu açıklayan kapsamlı bir kılavuz hazırladı. Kılavuz aerosol geçişine karşı yüz maskelerini öneriyor, çünkü havanın dolaşımına izin vermek, aerosolleri daha hızlı hareket ettirecek ve bulaşma riskini azaltacaktır. İç mekan riskine kıyasla COVID-19'a dışarıda yakalanma riskinin minimum olmasının nedeni budur.

Koronavirüs aerosollerini sigara dumanına benzetin

Koronavirüsün aerosol yoluyla iletimine değinen kimya profesörü Jose-Luis Jimenez, Koronavirüs iletimini sigara dumanına benzeterek şöyle açıklıyor:

"İnsanların anlaması gereken şey, aerosol iletimi ile herkesin sigara dumanını solumasıdır. Çevrenizdeki herkesin sigara dumanını soluduğunu hayal edin ve bundan kaçınmaya çalışın. Bu mümkün olmayacak, çünkü çevrenizdeki herkes sigara dumanına maruz kaldı."