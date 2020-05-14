Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: Covid-19 Hayatımızın Bir Parçası Olabilir

Covid-19 ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar hız kesmeden devam ederken dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca kişi virüsün ne zaman ortadan kalkacağını merak ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre yeni tip koronavirüs hayatımızın bir parçası haline gelebilir.

Covid-19 Ne Zaman Yok Olacak?

14 Mayıs tarihi itibarıyla küresel ölçekte doğrulanmış toplam 4,441,891 vaka bulunurken virüse bağlı doğrulanmış toplam 298,296 ölüm bulunuyor. Virüsün yıkıcı etkileri her geçen gün daha ağır sonuçlara yol açarken uzmanlar ikinci bir dalga ile karşılaşabileceğimizi düşünüyor.

Dr. Mike Ryan tarafından yapılan açıklamaya göre virüsün ne zaman ortadan kalkacağını tahmin etmek pek de kolay değil ve bir aşı bulunsa dahi virüsü kontrol altına alabilmek için büyük bir çaba gerekecek.

"Bu durumu masaya yatırmamız önemli. Virüs toplumlarda yeni bir endemik virüs haline gelebilir ve asla sona ermeyebilir. HIV de gitmedi, ancak virüsle yaşamayı öğrendik."

İnsanlarda mevcut durumda dört farklı çeşit koronavirüs bulunur ve pek çok kişi bunlarla sık sık enfekte olur. Bunlar soğuk algınlığı gibi tablolara yol açarlar ve genellikle ölümcül değildir. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.