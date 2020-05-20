Hollanda Hükümeti: Covid-19 Hayvandan İnsana Bulaşıyor Olabilir!

Covid-19 ile ilgili araştırmalar tüm derinliği ile devam ederken virüsün bulaşma yolları ile ilgili belirsizlikler halen sürüyor. Mevcut süreçte yapılan araştırmalar virüsün insandan insana geçen bir yapıya sahip olduğunu gösteriyordu. Öte taraftan Hollanda'da yapılan gözlemler virüs hakkında endişe verici bir detayı ortaya koydu. Covid-19 hayvandan insana bulaşma yeteneğine de sahip olabilir.

Covid-19 Hayvandan İnsana Bulaşır mı?

Hollanda hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre ülkedeki vizon çiftlikleri içerisinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

"Yapılan araştırmalar ışığında vizon çiftliklerinde Covid-19 tespit edildi. Enfeksiyonun vizonlardan insanlara bulaştığı sonucu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda vizonların semptom göstermeden Covid-19 taşıdığı öğrenildi."

Yapılan araştırmanın sonucunda ülke genelindeki vizon çiftlikleri inceleme altına alınırken virüsün yayılımında kedilerin payının olabileceği düşünülüyor. Nitekim virüsün tespit edildiği her iki çiftlikte ortak olarak kediler de bulunuyordu. Buna karşın hangi hayvanların insanlara virüsü bulaştırabileceği halen bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabilmesi kötü sonuçlara yol açabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.