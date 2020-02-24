COVID-19 Hiç Belirti Göstermeyen Kişilerce Başkalarına Bulaştırılabiliyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan koronavirüs ya da sonradan verilen ismiyle COVID-19 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Çin'de virüs hakkında çalışmalar yapan bilim insanları, virüsün riskini gözler önüne seren bir keşif yaptılar. Çinli bilim insanlarına göre Corona Virüs ya da COVID-19, hiç belirti göstermeyen kişiler tarafından başkalarına bulaştırılabiliyordu.

Wuhan'da yaşayan 20 yaşındaki genç kadın üzerinde çalışmalar yapan bilim insanları, yüksek ateş, öksürük ya da buna benzer virüs kaynaklı belirtiler göstermeyen bir kadının, virüsü ailesinden 5 farklı kişiye bulaştırdığını tespit ettiler. Herhangi bir semptom göstermeden başkalarına virüs bulaştıran ilk vaka olarak kayıtlara geçen kadın, virüsün tehlike seviyesinin bir üst kademeye çıktığını gözler önüne sermiş oldu.

20 yaşındaki bu Çinli kadın, Anyang Beşinci Halk Hastanesinde karantina altında tutuluyordu. Vücudunda virüs olduğu anlaşılmasına karşın ismi verilmeyen bu kadın, herhangi bir hastalık ibaresi göstermiyordu. Buna rağmen virüsü bulaştırdığı diğer aile üyelerinde yüksek ateş ve şiddetli zatürre belirtileri görülmüştü.

Asemptomatik belirtiler gösteren kadının virüs bulaştırması, anomali olarak kayıtlara geçti. Yani genele yayılan bir durumdan öte, sadece o kadın özelinde gerçekleşen bir durum olduğunu dile getiren bilim insanları, virüsün henüz böyle bir mutasyon geçirmediğini aktardılar.

Buna rağmen başka yerlerde de hastalık belirtileri göstermeden virüs yaydığı tespit edilen kişilerin olduğu söylenmişti. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden tarafından hazırlanan raporda, Çin'in bildirdiği tüm virüs vaka kayıtlarının 8 Aralık'tan 11 Şubat'a kadar analiz dildiği ve enfekte olduğunu doğrulanan hastaların yüzde 1,2'sinin hiçbir belirti göstermediğini ifadelerine yer verilmişti.

Virüsün en fazla görüldüğü yerlerden bir tanesi olan Elman Prenses Gemisi içerisinde yolculuk eden 621 kişinin 322 tanesi, herhangi bir hastalık belirtisi göstermemelerine rağmen virüs taşıyorlardı. Bu da dünya üzerindeki en büyük oran olarak kabul edilmişti.

Koronavirüs belirti göstermeden yayılıyor

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdü Anthony Fauci, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: "Elde edilen veriler, hastalık ibaresi göstermeden hastaneye başvuran kişilerden oluşuyor." Yani Fauci, hastalık ibaresi göstermediğinden hastanelerde tedavi altına alınmayan yüzlerce ya da binlerce başka kişi olduğunun ipuçlarını vermişti.

Raporda adı geçen 20 yaşındaki genç kadın, 10 Aralık tarihinde virüsün yayılmaya başladığı Wuhan kentinden ailesini görmek için Çin'in bir başka kenti Anyang'a geçmişti. Ailesi, çocukları gelmeden önce virüse dair herhangi bir ibare göstermiyorlardı; ancak çocuklarının gelişinden sonra hepsi üst üste rahatsızlanmaya başladılar ve Anyang Devlet Hastanesine başvurdular.

17 Ocak'ta hastaneye giden aile üyelerinde COVID-19 olduğu ise 26 Ocak tarihinde yapılan taramadan sonra anlaşılabildi. Yani yaklaşık 1 ay içerisinde bütün aile birbirine virüsü bulaştırmıştı. Bütün ailede koronavirüs olduğunun tespit edilmesinin ardından doktorlar, hastalık belirtileri göstermeyen 20 yaşındaki kadını da test ettiler ve onun da virüs taşıdığını gördüler.

Doktorlara göre yaklaşık 19 gündür hasta olması muhtemel kadının hiç hastalık semptomu göstermemesi, virüsün ilerleyişine oldukça tersti: Çünkü COVID-19'un kuluçka süresinin en fazla 14 gün olduğu düşünülüyordu.

Bir başka vaka ise Almanya'da yaşanmıştı. Alman uyruklu bir iş kadını, Çin ziyaretinden sonra ülkeye dönmüştü. Hiçbir belirti göstermediği için sınırdan rahatlıkla geçen kadın, ziyaretinden iki gün sonra çalışmaya başlamıştı. İş yerinde iki farklı kişiye daha virüs bulaştıran ismi belirsiz Alman vatandaşı, arkadaşlarının hastalanmasından sonra teste tabi tutulmuş ve virüs taşıdığı görülmüştü.

Önlemler yeterli olmayabilir

Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, COVID-19 salgınından kurtulmak üzere sınır kapılarındaki önlemleri artırmışlardı. Sınırlarda alınan önlemlerin başında ise vücut sıcaklığı önlemi geliyordu. Çin'den ya da hastalığın yayıldığı başka yerlerden gelen kişilerin ateşleri yüksekse, ülkeye rahatça girmeleri engelleniyordu.

Fakat ortaya çıkan son vakalardan görülebileceği üzere hasta olduğu belli olmayan kişiler de virüs taşıyabiliyordu. Bu da sınır kapılarında alınan önlemlerin yeterli olmaması korkusunu tekrar gündeme getirdi.