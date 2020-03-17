Covid-19 için Geliştirilen Aşı İnsan Üzerinde Denendi!

Covid-19 salgını mevcut durumda 182,731 vaka ve 7,174 ölüm ile endişe verici bir tablo çizmeye devam ediyor. Virüsün tedavisi için çeşitli çalışmalar sürerken iyi haber Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklama ile geldi.

Aşı İnsan Üzerinde Denendi

ABD / Seattle sınırlarında bulunan Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü, 16 Mart 2020 tarihinde insanlı aşı denemesinin yapıldığını duyurdu. Aşı denemeleri salgınla mücadele için önemli bir eşik olsa da bazı sorunlar mevcut.

Yapılan açıklamalara göre aşının genel kullanıma sunulabilmesi için önünde 12 ay - 18 ay arasında bir süre var.

Moderna Inc tarafından geliştirilen mRNA-1273 kod numaralı aşı, şu an için gönüllülerde deneniyor. Aşı hakkında açıklama yapan yetkililer, gönüllülerin Covid-19'a yakalanma risklerinin bulunmadığını çünkü aşıda bu virüsün yer almadığını belirtti.

Yalnızca Amerika değil Çin, Güney Kore, İsrail, Almanya ve Fransa gibi pek çok ülke şu an odaklarını bu virüse etki edecek bir aşı bulmaya çevirmiş durumda. Peki siz bu salgından korunmak için ne gibi adımlar atıyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.