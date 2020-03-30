Covid-19 için Geliştirilen İlaç Hastalar Üzerinde Test Ediliyor

Covid-19 ile ilgili endişeler sürerken hastalığın tedavisi ile ilgili umut verici bir açıklama yapıldı. İşte virüs için geliştirilen ilaçta son durum!

Hasta Üzerinde Test Ediliyorlar

Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu iki şirket kevzara olarak bilinen ilacın geliştirilmiş bir halini enfekte olmuş hastalar üzerinde test etmeye başladı.

Sekiz ülkeden üç yüz hasta ile gerçekleşecek olan bu testlerde hastalar, durumu ağır ve kritik olan kişiler arasından seçilecek.

Covid-19 kaynaklı ölümlerin önemli bir kısmında bağışıklık sisteminin kontrolden çıktığı ve bütün vücuda saldırdığı düşünülüyor. Doktorlar ve bilim insanları tarafından sitokin fırtınası olarak bilinen bu durum, geliştirilen ilaçla birlikte önlenmeye çalışılacak.

30 Mart tarihi itibarıyla küresel ölçekte Covid-19 virüsü kaynaklı toplam 723,345 vaka ve 33,993 ölüm bulunuyor. Ülkemizde ise toplam 9,217 vaka ve 131 ölüm bulunmakta.