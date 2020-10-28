Covid-19 için Sürü Bağışıklığı Mümkün Olmayabilir

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana yaşam tarzımızı şekillendiren ve ana gündeme yön veren yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürdükçe, salgının nasıl ilerleyebileceği hakkında daha fazla detaya ulaşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yapılan yeni çalışmalar, Covid-19 için sürü bağışıklığının pek de mümkün olmayabileceğini gösteriyor.

Covid-19 için Sürü Bağışıklığı Mümkün mü?

Imperial College London bünyesinde görev alan araştırmacılar, rastgele olarak seçilen üç yüz elli binin üstündeki insana parmak ucuna iğne batırılması ile kan değerlerini ölçen özel bir test gönderdi. Toplanan verileri inceleyen bilim insanları, virüsle enfekte olan kişilerin üç ay gibi kısa bir sürede antikorlarının yüzde 26 oranındaki kısmını fark ettiğini gözlemledi.

Birleşik Krallık'ta salgının başlangıcından sonraki 12., 18. ve 24. haftalarda uygulanan bu üç testin sonucuna göre haziran ile temmuz ayları arasında her yüz kişiden altısında antikor gözlemlenirken, yeni testlerin sonucuna göre bu oran her yüz kişiden dördüne düştü.

Araştırma ekibinde görev alan Prof. Dr. Helen Ward konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Yüz kişiden doksan beşinin hastalığa hala yakalanabileceğini düşündüğünüzde sürü bağışıklığından çok uzaktayız. Söz konusu strateji Covid-19 için uygun değil." ifadelerini kullandı.

Şu aşamada gözlemlenen veriler, antikorların semptomların ardından gelen üçüncü ya da dördüncü haftada zirve yaptığını işaret ediyor. Bununla birlikte bu sürecin ardından antikor miktarı çok hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor ki, bu aynı yıl içerisinde birkaç defa enfekte olabileceğiniz anlamına geliyor.

Sosyal Uzaklaşma Nedir ve Neden Önemlidir?

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülke toplu etkinlikleri ve toplu alanları kullanıma kapatan yeni bir adım atarak insanların bir arada bulunmasını engelledi. Temelde sosyal uzaklaşma olarak adlandırılan bu yöntem, salgının yayılma hızını en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda özellikle kafeler, barlar, diskolar, sinemalar, tiyatrolar ve benzeri toplu alanlar geçici bir süre ile kapatıldı. Covid-19 salgınının bulaşma hızını önemli ölçüde düşürmeyi hedefleyen ve yakın tarihte eşi ve benzeri görülmemiş olan bu adım ne zaman işe yarayacak veya beklediğimiz gibi sonuçlanacak mı?

Cevap sabırlı olmaktan geçiyor.

Bilinmesi gerekiyor ki bir aşı bulunana kadar pek çoğumuz virüs ile enfekte olma riski ile karşı karşıyayız ve aşının bulunması için belirtilen sürenin yaklaşık bir yıl olduğunu göz önüne alırsak yine büyük bir çoğunluğumuz bu hastalık ile enfekte olma ihtimaline sahip. Burada önemli olan detay, hastaların bir anda yığılmaması ve ülkeye ait sağlık kapasitesinin mevcut hastaları tedavi edebilmesi. Yani hastaların, modern tıbbın sağlık imkanlarından faydalanabilmesi.