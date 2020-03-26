Covid-19 için Umut Veren Gelişme!

Covid-19 vakaları hızla artmaya devam ederken koronavirüs cephesinde umut verici bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!

Yavaş Mutasyon Geçiriyor

Salgının başlangıcından bu yana binlerce uzman ve araştırmacı virüsün yayılımını izliyor. Bir süredir elde edilen veriler kapsamında Covid-19 virüsü, grip gibi diğer solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüslere göre daha yavaş mutasyon geçiriyor.

Bu yavaş mutasyon bize iki detayı sunuyor.

Bunlardan ilki virüsün mevcut halinde kararlı olduğunu ve daha ölümcül bir hale gelmesinin pek muhtemel olmadığını gösteriyor. İkinci sonuç ise bir aşının, uzun vadede etkili olabileceğini işaret ediyor. Daha yavaş mutasyon, daha uzun süre etki anlamına geliyor.

Yani tam da bu noktada Covid-19 için geliştirilen aşının, grip gibi her yıl geliştirilen bir aşı olmasına gerek olmayacağı ve tek defa kullanımının işe yarayacağı sonucu ortaya çıkıyor.

Gripten Daha Kararlı

Temelinde tüm virüsler zamanla değişime uğrar.

Virüsler çoğaldıkça ve yayıldıkça, genetik kodlarına bazı küçük hatalar eklenir ve zamanla bunlar yayılır. Bu tür mutasyonlar virüsü farklı suşlara ayırır. Buna karşın bu mutasyonlar genellikle virüsün ne kadar bulaşıcı olduğu ya da nasıl bulaştığı gibi detayları genelde etkilemez.

Araştırmalar kapsamında virüsün mutasyon hızının gribe göre 2 - 4 kat daha yavaş olduğu düşünülüyor. Daha detaylı bir şekilde açıklamamız gerekirse her on günde bir mutasyona uğruyor.

Az önce de bahsettiğimiz gibi çoğu viral mutasyon genellikle zararsızdır. Ancak bazıları virüsün yayılma hızı ve bulaşma yolları üzerinde etkiler gösterebilir ve bir salgının şiddetini artırabilir. Bu - muhtemelen - normalde hayvandan hayvana geçen bu virüsün insanlara nasıl geçtiğini anlamamızda basit bir yol olabilir.

Covid-19 insanlar arasında yayılmasından bu yana şiddeti daha da kötü hale getirecek bir mutasyona uğramasa da bu, bunun olmayacağı anlamına gelmiyor.