CDC Açıkladı: Covid-19 için Yüksek Riskli Mekanlar Neresi?

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından güncellenen raporlarda Covid-19 için yüksek riskli mekanlar açıklandı. Peki hastalığın bulaşma riskleri hangi mekanlarda daha yüksek ve bunlara karşı nasıl önlemlerin alınması gerekiyor? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Covid-19 Hangi Mekanlarda Daha Riskli?

CDC tarafından güncellenen raporda hangi mekanların bulaşma riski açısından daha riskli olduğu ve hangi durumlarda bu riskin en yüksek seviyelerde olduğu açıklandı. Tahmin ettiğiniz gibi yüksek katılımcıya sahip olan yerlerde yeterli önlemlerin alınmadığı durumlarda bulaşma riski en yüksek seviyelerde yer alıyor.

Peki bu mekanlar ve alanlar neresi?

Eğitim Kurumları

(Örneğin liseler, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları.)

Yüksek Risk: Normal şekilde işleyen sınıflar ve etkinlikler.

Orta Risk: Küçük sınıflar ve küçük gruplardan oluşan etkinlikler.

Düşük Risk: Yalnızca sanal öğrenme yöntemleri.

Öğrenci Yurtları

(Eğitim kurumlarına bağlı olan özel ve devlete ait öğrenci yurtları.)

Yüksek Risk: Tamamen açık yurtlar ve ortak alanlar.

Orta Risk: Düşük sayıda kişinin kaldığı odalar ve kapalı ortak alanlar.

Düşük Risk: Tamamen kapalı yurtlar ve kapalı ortak alanlar.

Plajlar

(Örneğin halka açık ya da halka açık olmayan plajlar.)

Yüksek Risk: Kişiler birbirleri ile sıkı durumdalar ve ekipman, malzeme paylaşımı var.

Orta Risk: Kişiler arası mesafeye uyuluyor ve ekipman, malzeme paylaşımı sınırlı.

Düşük Risk: Kişiler arası mesafe 2 metre'den fazla ve malzeme paylaşımı yok.

Parklar

(Örneğin parklar, bahçeler ve tematik parklar.)

Yüksek Risk: Sosyal mesafeye yönelik düzenlemeler yok. Yüzeyler günde bir kez temizlenir.

Orta Risk: Sosyal mesafeye yönelik kısmi düzenlemeler var. Yüzeyler günde birkaç kez temizlenir.

Düşük Risk: Sosyal mesafeye yönelik düzenlemeler vardır. Yüzeyler her kullanım sonrasında temizlenir.

Toplu Etkinlikler

(Örneğin toplantılar, düğünler, etkinlikler.)

Yüksek Risk: Yerel bölge dışından katılımcılar vardır, geniş sayıda katılımcı bulunur ve sosyal mesafe kurallarına uyum sağlanmaz.

Orta Risk: Yerel bölge dışından katılımcılar vardır, orta sayıda katılımcı bulunur ve sosyal mesafe kurallarına uyum sağlanır.

Düşük Risk: Yerel bölge dışından katılımcılar yoktur, az sayıda katılımcı bulunur, nesne paylaşımı yapılmaz, maske kurallarına uyum sağlanır ve sosyal mesafe kuralları uygulanır.