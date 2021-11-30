Covid-19 İlacının Etkisi Sanılandan Düşük Çıktı

FDA danışma grubu, Merck’in Covid-19 hapının güvenliğini ve etkinliğini gözden geçirecek. Şirketten gelen son güncelleme Covid-19 ilacının etkisini gözler önüne serdi.

Farmasötik şirketleri Merck ve Ridgeback Biotherapy, bir kişinin hastalığa yakalanma veya hastalıktan ölme riskini azaltarak COVID-19 tedavisine yardımcı olmak için formüle edilmiş bir hap olan molnupiravir hakkında bir güncelleme yayınladı.

Şirketten alınan en son ayrıntılara göre, molnupiravir, daha önce yapılan ara analizlerin bulduğu kadar etkili değil.

Covid-19 ilacının etkisi %30 seviyesinde

Merck ve Ridgeback, Cuma günü molnupiravir MOVe-OUT çalışmasıyla ilgili güncellemeyi yayınladı ve şimdi çalışmaya katılan tüm katılımcıların verilerine sahip olduğunu belirtti. Bu verilere dayanarak şirketler, oral antivirüs ilaçlarının COVID-19 hastalarında daha önce belirtilen yüzde 48'den yüzde 30'a göreceli bir risk azalması kaydettiklerini söylüyor.

Benzer şekilde güncelleme, molnupiravir'in COVID-19 katılımcıları arasında hastaneye yatış ve ölüm riskini plasebo grubundaki yüzde 9,7'ye kıyasla yüzde 6,8'e indirdiğini ortaya koyuyor. Bu rakamlar, ara analizle bildirilen yüzde 7,3 ve yüzde 14,1'e göre çok daha düşük.

İlaçla ilgili bu güncelleme, etkinliğinin ve güvenlik profilinin planlanmış bir FDA danışma komitesi incelemesinden hemen önce gelmesiyle hayal kırıklığı yarattı. Komitenin ilacı onayladığını varsayarsak, oral antiviral tedavi için Acil Kullanım İzni (EUA) verilip verilmeyeceğine karar vermek FDA'ya kalmış olacak.

FDA'nın danışma paneli, bir EUA için önerilerini verip vermeyeceklerini belirlemek için toplanacak.

COVID-19 aşıları, takviye aşıları ve pandemi boyunca acil durum izni verilen diğer ürünlerde olduğu gibi, şiddetli COVID-19 sonuçlarını azaltmak için kullanılıyor.

İlaç şirketleri, Ekim ayında FDA'ya acil durum izni talebinde bulunmuştu. Molnupiravir, hafif veya orta derecede COVID-19'a yakalanan ve ciddi sonuçlar açısından yüksek risk altında olduğu belirlenen yetişkinlere yönelik geliştirildi.

Acil bir izin alması durumunda tedavi, yüksek riskli hastalarda da kullanılan monoklonal antikorlara katılarak COVID-19 için ilk oral tedavi seçeneği olacaktır.

Gözden geçirilmiş etkinliğe rağmen, uzmanlar FDA'nın COVID-19 vakalarını tedavi etmek için Merck'in ilacını başka bir araç olarak yetkilendireceğini tahmin ediyor.

İlaç, hastaneye yatış ve COVID-19'dan ölüm riski yüksek olanlar için tasarlanmıştı, ancak güvenlik verilerine bağlı olarak bir yetkilendirme, oral antiviral tedaviyi kimlerin alabileceğini daha da sınırlandırabilir.