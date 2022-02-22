Yapılan Yeni Bir Araştırma Covid-19 İlacının Etkisinin Olmadığını Ortaya Çıkardı

2019 yılında ortaya çıkan ve halen tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisi, can almaya devam ediyor. Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Ivermectin ilacı ise yeni bir araştırmaya konu oldu. Malezya’da yapılan kapsamlı bir araştırmada, 50 yaşın üzerindeki 490 hasta incelendi. Araştırmanın sonucunda ise Ivermectin isimli ilacın, Covid-19 üzerinde bir etkisi olmadığı gözlemlendi.

Bilimsel Araştırma: Ivermectin’in Covid-19’a Etkisi Yok

50 yaşın üzerindeki 490 hastanın incelendiği araştırmada, hastaların yarısına Ivermectin ilacı verilirken, diğer yarısına ise plasebo verildi. Araştırma sonucunda, Ivermectin alanlarla almayanlar arasında herhangi bir fark olmadığı gözlemlendi.

Ivermectin’in Covid-19 hastalarının hastalığı hafif geçirmeye yardımcı olmadığını ifade eden Raja Permaisuri Bainun Hastanesi’nde görevli bilim insanları, 2021 yılının Mayıs ve Ekim ayındaki hastaların verilerinin sonucunda bu tablonun ortaya çıktığını açıkladı.

Verileri incelenen hastaların, Covid-19’u ağır geçirme riski altında olduğunu belirten uzmanlar, ‘Ivermectin verilen hastaların yüzde 21.6’sı hastalığı ağır geçirirken bu ilacı almayanlarda ise hastalık oranı yüzde 17.3 olarak kayıtlara geçti’ dedi.

Malezya’da yapılan bu araştırma, JAMA Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlandı. 2021’de yapılan bazı araştırmalar ise Ivermectin ilacının Covid-19’a karşı etkili olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak henüz bilim ve tıp dünyasında bu ilacın hastalığın seyrini nasıl etkilediğine dair net bir sonuca varılamadı.