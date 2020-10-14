CDC, Covid-19 ile Grip Arasındaki Farkları Açıkladı

Kış aylarına geri dönmemizle birlikte mevsimsel grip salgınları tekrar hız kazanmaya başladı ve aynı dönemde geçtiğimiz yılın sonundan bu yana hayatımızı meşgul eden yeni tip koronavirüs ile de mücadele etmek zorundayız. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ya da kısaca CDC, yaptığı duyuruda Covid-19 ile Grip arasındaki farkları açıkladı.

Covid-19 ve Grip Farkları

Influenza, ya da kısaca grip, ve Covid-19 benzer semptomlar gösteren bulaşıcı solunum yolu hastalıklarıdır ancak temelde farklı virüslerden kaynaklanırlar. Her iki hastalığın semptomları birbirine benziyor olsa da hem bulaşıcılıkta hem de semptomların şiddetinde bazı temel farkların bulunduğunu görüyoruz.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından oluşturulan yeni bir bilgilendirme sayfası, bu iki hastalık hakkında merak edilen detaylara dikkat çekti: “Her gün daha fazla şey öğrendiğimiz şu günlerde, Covid-19 ve buna neden olan virüs hakkında hala bilmediğimiz çok şey var.”

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Hem yeni tip koronavirüs hem de grip, belirtisiz ya da şiddetli belirtilere kadar değişen derecelerde semptomlara neden olabilir.

Bir kişinin enfekte olduktan sonra belirti göstermesi birkaç gün sürer.

Her iki virüsü de semptom göstermeden günler boyu yaymak mümkündür.

Her iki virüs de temelde yakın temas ya da damlacık yolu ile buluşur.

Her iki hastalık da ciddi komplikasyonlara - solunum yetmezliği, kalp krizi, felç vb. - yol açabilir.

Her iki hastalıkta da yatarak tedavi gereksinimi duyulabilir.

Farklılıklar

Covid-19 bazı kişilerde daha şiddetli hastalıklara neden oluyor gibi gözüküyor.

Gripte genellikle 1 ila 4 gün içerisinde semptomlar gelişirken, koronavirüste bu süre iki haftaya kadar uzayabilir.

Covid-19 gripten daha uzun süre bulaşıcı özelliğini koruyabilir.

Her iki virüs de benzer şekillerde bulaşıyor olsa da Covid-19 belirli popülasyonlarda ya da yaş gruplarında daha farklı bir eğilime sahip gibi gözüküyor.

Covid-19’daki komplikasyon riski, grip ile kıyaslandığında, çocuklarda daha yüksektir.

Grip için onaylanan çeşitli ilaç ya da aşı tedavileri olsa da Covid-19 için onaylanan ilaç ya da aşı miktarı çok kısıtlıdır.

TEKNOLOJİ Covid-19 Hastaları Gün Gün Neler Yaşıyor?

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni tip koronavirüs ve grip birlikte daha kötü tablolara yol açabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.