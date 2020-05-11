Covid-19 ile Kilo Arasındaki İlişki Yakından İncelendi

Covid-19 çoğu insan için hafif semptomlarla ya da asemptomatik olarak geçer. Buna karşın yaş, var olan diğer hastalıklar ve cinsiyet gibi bazı diğer etkenler hastalığın sürecini ve şiddetini artırabilir, mortalite riski üzerinde bazı olumsuz etkilere yol açabilir. Peki kişilerin kilosu hastalığın ilerleyişinde belirleyici bir etkiye sahip mi? Bilim insanları Covid-19 ile kilo arasındaki ilişkiyi yakından inceleyerek bu soruya yanıt aradı.

Covid-19 ile Kilo Arasında Bir İlişki Var mı?

Yapılan ön araştırmalar fazla kilonun hastalığın şiddetini artırabilecek bir etmen olduğunu öne sürüyor.

- İngiltere'de yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs ile enfekte olmuş obez kişilerin ölüm riski, obez olmayanlara kıyasla yüzde 33 oranında daha fazla.

- NHS verilerine göre obez insanların virüse bağlı mortalite riski, obez olmayanlara kıyasla iki kat daha fazla. Obez kişilerde sıkça görülen kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi bazı diğer sağlık koşulları bu riski daha da artırıyor.

Peki ama neden?

Kişinin kilosu ne kadar fazla olursa o kadar fazla yağ barındırır, o kadar az uyur ve akciğer kapasitesi azalır. Bunların hepsi ileri vakalarda daha zorlu bir sürece yol açar ve kalp ile kan akışı üzerinde ciddi tehdit unsurları yaratır. Fazla kiloya sahip olan kişiler daha fazla oksijene ihtiyaç duyar ve virüsle enfekte olan obez kişiler organlara yeterli oksijeni sağlayamadığı noktada ciddi bir risk ile karşı karşıya kalır.

Bunlara ek olarak obezitenin genellikle kalp, akciğer ve böbrek üzerinde ciddi etkileri vardır ve diyabet gibi diğer sağlık sorunları eşlik eder. Virüse eşlik eden diğer sağlık problemleri, hastalığın ölüm riskini çok ciddi düzeyde artırabilecek bir etkiye sahiptir.

Peki siz bu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.