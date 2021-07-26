Covid-19 Geçirenlerde IQ Düşmesi Yaşanıyor

Covid-19 IQ düşmesine yol açıyor. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlı olan insanlar, Büyük Britanya Zeka Testi'nde sınıfta kaldılar. Bazı hastaların IQ seviyesinde yedi puanlık düşüşe eşdeğer sonuçlar alındı. Bu zeka gerilemesi özellikle uzun Covid hastalarında yaşanıyor.

Yeni araştırmaya göre, Covid-19'dan iyileşen kişilerin zeka testlerinden düşük puan alma olasılığı daha yüksek. Imperial College London'dan beyin bilimciler, Büyük Britanya Zeka Testi'nin sonuçlarını paylaştılar. Geçen yıl Ocak ve Aralık ayları arasında yapılan çevrim içi IQ testi, yaklaşık 13.000'i Covid-19 ile enfekte olan 81.337 kişi tarafından tamamlandı.

Araştırmacılar, yaş, tıbbi geçmiş ve meslek gibi değişkenleri hesaba kattıktan sonra, virüse yakalananların beklenenden daha kötü performans gösterdiğini buldu. Solunum cihazına bağlı olanlar, IQ'da yedi puanlık bir düşüşe eşit olan en büyük açıklığa sahipti.

"Açıklar en çok akıl yürütme, problem çözme, mekansal planlama ve hedef tespiti gibi bilişsel işlevlerden yararlanan paradigmalar için belirgindi. Bu sonuçlar, 'beyin sisi', konsantrasyon güçlüğü ve doğru kelimeleri bulma zorluğunun yaygın olduğu uzun süreli Covid-19 raporlarıyla uyumludur." denildi.

Covid-19 IQ düşmesi ile yakından ilgili

Yazarlar ayrıca sonuçların, hastanın virüsten ilk iyileşmesinin ötesinde devam eden "uzun Covid bilişsel semptomlarına ilişkin raporlarla" uyumlu olduğu sonucuna vardı. Victoria Baş Sağlık Görevlisi Brett Sutton, dünya çapında milyonlarca uzun Covid vakası olduğunu ve buna bağlı milyonlarca hastada IQ düşüklüğü yaşanabileceğini söyledi.

Haftalar veya aylar boyunca devam eden belirtileri şu şekilde tanımladı: yorgunluk, devam eden nefes darlığı, nörolojik ve psikolojik sorunlar.

Çalışmanın yazarları, uzun süreli Covid vakalarının ne kadar geniş olduğu hakkında çok az bilgi olduğunu, ancak sonuçların daha fazla araştırma için bir çağrı olarak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Covid-19'dan iyileşme sürecini ve virüsün insanları bilişsel olarak nasıl etkilediğini anlamak için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundular.

Sağlık yetkilileri, aşının insanları hastalığın daha ciddi semptomlarına karşı koruyabileceğini söyleyerek insanları Covid-19'a karşı aşı olmaları için çağırmaya devam ediyor. Avustralya Baş Sağlık Görevlisi Michael Kidd, "Maksimum koruma, her iki aşıdan iki doz gerektirir, ancak tek bir doz bile hastaneye yatışa karşı yüzde 70'ten fazla koruma sağlar" dedi.