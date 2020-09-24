Korkutan Rapor: Covid-19 Hastalarında Kalbe Bağlı Ani Ölüm Riski!

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19 ile ilgili araştırmalar sürdükçe, hastalığa dair detayları daha yakından görmeye devam ediyoruz. Nitekim bazı yeni araştırmalar, virüsle enfekte olan kişilerin kalbe bağlı ani ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu işaret ediyor.

Mevcut durumda insanlarda görülen yedi adet koronavirüs bulunur ve bunlar kalp ile değil, solunum yolu üzerindeki etkileri ile bilinirler. Öte taraftan SARS-CoV-2 kalp üzerinde belirgin bir tropizme sahip gibi gözüküyor ve etkileri kalbin iltihaplanması, aritmi ve kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Nitekim bazı yeni araştırmalar, hastaların kalp ile ilgili sorunlardan kaynaklanan ani ölüm riskleri ile karşı karşıya olabileceğini işaret ediyor.

Covid-19 ve Kalbe Etkisi

ScienceMag tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre SARS-CoV-2 hastalarda bazı ciddi kalp sorunlarına yol açabilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi mevcut durumda insanlarda görülen koronavirüslerden dördü - HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 ve HCoV-HKU1 - kalp üzerinde herhangi bir etkiye sahip değil. MERS-CoV ve SARS-CoV vakalarına göz attığımızda ise düşük hasta sayısından bazı küçük izole komplikasyonlar gözlemleniyor. Buna karşın durum SARS-CoV-2 için çok daha farklı olabilir.

Lombardiya, İtalya'da yapılan çeşitli araştırmalara göre aritmi nedeni ile kalp durması ve ani ölüm vakalarında, önceki yıla kıyasla yüzde 77 oranında artış gözlemlendi. Bu artışın temelinde ise SARS-CoV-2'nin yattığı düşünülüyor ve bu oranlar, işin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) tekniği ile yapılan bir araştırmada Covid-19 ile enfekte olan ve iyileşen 100 hasta incelendi. Bu gruptaki 78 hastada kardiyak anormallik gözlemlenirken, 60 hastada ise miyokardit ile uyumlu miyokardiyal inflamasyon bulunuyordu.

Peki siz yayınlanan bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hastalarda kalple ilgili diğer komplikasyonlar gelişiyor olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.