Covid-19 Karantina Süresi Azalabilir

Covid-19 ile tanışmamızın üstünden neredeyse bir yıl gibi uzun bir süre geçmişken, virüsü saptamaya yönelik çeşitli testler üzerindeki çalışmalar da halen sürüyor. Bu noktada bazı yeni çalışmalarla birlikte Covid-19 karantina süresi mevcut süreye kıyasla düşebilir.

Covid-19 Karantina Süresi Kaç Gün Olacak?

Birleşik Krallık, Covid-19 temaslıları için uygulanan 14 günlük karantina süresini, 10 gün olarak güncellemeyi hedefliyor. Hükümet bunu yaparken evde uygulanabilen antijen testlerinden yardım alacak. Bu testler herkes tarafından pratik bir şekilde uygulanabiliyor ve yaklaşık on beş dakika gibi kısa bir sürede yanıt veriyor.

Yine de bazı avantajlarla birlikte bazı dezavantajlardan da bahsetmek gerekiyor. Mevcut durumda bu antijen testlerindeki doğruluk oranı, PCR testlerine kıyasla daha düşük. Yani hata payı daha yüksek ve bu da pozitif olan kişilerin saptanma ihtimalini düşüreceği için sahte bir güven duygusuna neden olabilir.

Hükümetin bu adımdaki en büyük etken, karantinaya uyumu artırmak. Son araştırmalara göre İngiltere'deki insanların yalnızca yüzde 11 oranındaki kısmı kendi kendine izolasyon kurallarına uyum sağlıyor. Umutlar, süreyi kısaltarak karantina süresine uyumu artırmak yönünde.

Yine de hükümet bu konuda son kararını vermiş değil. Öte taraftan yapılacak denemelerle birlikte bahsettiğimiz süreç bir standart haline gelebilir. Peki siz bu yöntem hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yöntem ülkemizde de uygulanmalı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.