Vali Duyurdu: Bir İlde 2 Gündür COVID-19 Kaynaklı Ölüm Olmadı!

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde uzun zaman sonra bir ilk yaşandı. Bir şehirde 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa iki gündür COVID-19 kaynaklı ölüm olmadığı açıklandı. Vali tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İzmir'de İki Gündür COVID-19 Kaynaklı Ölüm Görülmedi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgını kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 183 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 3,97 milyon kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Ülkemizde toplamda 5,44 milyon vatandaş koronavirüse yakalandı. 5,31 milyon kişi iyileşirken 49 bin 874 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın döneminde uzun zaman sonra bir ilk yaşandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de 24 Ağustos 2020 tarihinden beri ilk kez iki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün meydana gelmediğini duyurdu.

Vali Köşger, günlük vaka sayısının 104 olduğunu ve bu sayının uzun zamandır görülen en düşük miktar olduğunu açıkladı. Aktarılan bilgilere göre şehir genelinde aşılama sayısı toplamda 3 milyon 499 bin 357'ye ulaştı. Vali Yavuz Selim Köşger tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

Koronavirüsün Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı

COVID-19 salgınının yeni üssü olarak nitelendirilen Hindistan'da bazı hastalarda yeni belirti gün yüzüne çıktı. Hindistan'ın Delhi kentinde yer alan bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda Sitomegalovirüs olarak isimlendirilen bir virüs ile ilişkili rektal kanama vakası görüldüğü duyuruldu.

Dr. Arora, hastaların ilk koronavirüs teşhisinden yaklaşık olarak 20 ile 30 gün sonra karın ağrısı ve dışkıda kanama gibi semptomlar nedeni ile hastaneye başvurduğunu ifade etti. Sitomegalovirüsün vücutta asemptomatik bir biçimde var olduğunu belirten Dr. Arora, bir kişinin bağışıklığı tehlikeye girdiğinde semptomların gün yüzüne çıktığını açıkladı.