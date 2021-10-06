Covid-19 Kaynaklı Tat ve Koku Kaybı Gençlerde Daha Kısa Sürüyor

Yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir hayatımızın merkezinde yer alan ve ana gündemi oluşturan Covid-19, bu süre zarfında fark edildiği üzere gençlerde daha az etkiye neden oluyor. Yeni bir araştırmaya göre Covid-19 kaynaklı tat ve koku kaybı da gençlerde daha kısa sürüyor.

Covid-19 Kaynaklı Tat ve Koku Kaybı Gençlerde Daha Kısa Sürede İyileşiyor

Söz konusu araştırma Covid-19 ile enfekte olan ve 18 yaşın üzerindeki 798 hasta ile yapıldı. Bu kapsamda tat ve koku kaybı yaşayan her beş kişiden dördünün, iyileşme sürecinin ilk altı ayında bu duyularını tekrar kazandığı tespit edildi. Bununla birlikte 40 yaşın altındaki hastaların, daha yaşlı olanlara nazaran, duyularını daha kısa sürede ve daha yüksek oranla kazandıkları fark edildi.

Ayrıca tat ve koku kaybındaki iyileşmenin sadece yaş ile ilgili değil, geçmişe dayanan bazı faktörler ile de ilişkili olduğu görüldü: Örneğin Covid-19 kaynaklı nefes darlığı yaşayan kişilerin ilk altı ay içerisinde duyularını geri kazanma ihtimalinin daha düşük olduğu tespit edildi. Benzer şekilde aynı durum, kafa travması öyküsü olan hastalar için de geçerliydi.

Bununla birlikte hastalık süresince burun tıkanıklığı yaşayan kişilerin tat ve koku kaybını ilk altı ay içerisinde kazanma ihtimali daha yüksekti. Bunun nedenlerinden birisi, bazılarının burun tıkanıklığının koku almayı engelleyecek seviyede yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Öte taraftan diğerleri, virüs kaynaklı sinir hasarı nedeni ile koku ve tat alma kokularını kaybedebilir.

Tabii ki işin pek de konuşulmak istenmeyen tarafından da bahsetmek gerekiyor: Bazı hastalar, virüsle enfekte olduktan sonra koku ve tat alma yeteneklerini kalıcı bir şekilde kaybedebilir. Covid-19'a yakalanan nüfusla ilgili bir oranlama yapıldığında, dünya çapında yirmi milyona yakın insanın kalıcı koku ve tat kaybı ile karşı karşıya kalabileceği ya da kaldığı tahmin ediliyor.

Peki siz yapılan bu araştırmanın sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Covid-19 ile enfekte oldunuz mu ve koku ve tat kaybı ile ilgili bir sorun yaşadınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.