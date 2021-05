Facebook Covid-19 Komploları Yayan Influencer'ı Banladı

Covid-19 komploları yayan influencer Facebook'tan silindi. Araştırmalar, 12 kişilik bir gruba üye olan Elizabeth'in, yanlış bilgi içeren tüm paylaşımların yüzde 65'ini oluşturduğunu söylüyordu.

Facebook, Bill Gates'in Covid-19 aşılarındaki rolünü ve bir tedavi olarak hidroksiklorokin etkinliğini hedefleyen paylaşımlar yapan en büyük aşı karşıtlarından biri için harekete geçti.

Geçtiğimiz Perşembe günü Facebook, "Health Nut News" isimli alternatif sağlık sayfasını işleten Erin Elizabeth'in hesabını yasakladı. Elizabeth, geçen ay Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan raporda "dezenformasyon üretim makinesi" olarak lanse edilmişti.

Merkezin araştırması, 12 kişilik gruba üye olan Elizabeth'in, tüm aşı karşıtı içeriklerin yüzde 65'ini oluşturduğunu gösteriyordu. Erin Elizabeth'in asıl görevi ise bu içerikleri Facebook'ta paylaşmak üzerine kuruluydu.

Elizabeth Perşembe gecesi attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı: "Tüm Facebook sayfalarım ve gruplarım ve hatta kişisel sayfamın toplamı milyonlar ediyor. Genel sayfam dahil tüm Instagram sayfalarım silindi. İhlal olmamasına rağmen her şey gitti."

Elizabeth, Telegram'da paylaştığı bir gönderide ise Facebook veya Instagram'daki kişisel ve profesyonel sayfalarına ek olarak, 16 grubunun silindiğini söyledi. Elizabeth, toplamda yasaklanan sayfaların ve hesapların 3 milyondan fazla takipçisi olduğunu tahmin ediyor.

Breaking news: I was just deplatformed on ALL platforms: ALL my Facebook pages and groups and even my personal page totaling millions. All my Instagram pages including my public page. No violations. Everything gone. Even my aunt who is my assistant. They took her page!!!!!!!