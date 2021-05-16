Facebook Covid-19 Komploları Yayan Influencer'ı Banladı

Covid-19 komploları yayan influencer Facebook'tan silindi. Araştırmalar, 12 kişilik bir gruba üye olan Elizabeth'in, yanlış bilgi içeren tüm paylaşımların yüzde 65'ini oluşturduğunu söylüyordu.

Facebook, Bill Gates'in Covid-19 aşılarındaki rolünü ve bir tedavi olarak hidroksiklorokin etkinliğini hedefleyen paylaşımlar yapan en büyük aşı karşıtlarından biri için harekete geçti.

Geçtiğimiz Perşembe günü Facebook, "Health Nut News" isimli alternatif sağlık sayfasını işleten Erin Elizabeth'in hesabını yasakladı. Elizabeth, geçen ay Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan raporda "dezenformasyon üretim makinesi" olarak lanse edilmişti.

Merkezin araştırması, 12 kişilik gruba üye olan Elizabeth'in, tüm aşı karşıtı içeriklerin yüzde 65'ini oluşturduğunu gösteriyordu. Erin Elizabeth'in asıl görevi ise bu içerikleri Facebook'ta paylaşmak üzerine kuruluydu.

Covid-19 komploları yayan influencer Bill Gates'i hedef aldı

Elizabeth Perşembe gecesi attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı: "Tüm Facebook sayfalarım ve gruplarım ve hatta kişisel sayfamın toplamı milyonlar ediyor. Genel sayfam dahil tüm Instagram sayfalarım silindi. İhlal olmamasına rağmen her şey gitti."

Elizabeth, Telegram'da paylaştığı bir gönderide ise Facebook veya Instagram'daki kişisel ve profesyonel sayfalarına ek olarak, 16 grubunun silindiğini söyledi. Elizabeth, toplamda yasaklanan sayfaların ve hesapların 3 milyondan fazla takipçisi olduğunu tahmin ediyor.

Breaking news: I was just deplatformed on ALL platforms: ALL my Facebook pages and groups and even my personal page totaling millions. All my Instagram pages including my public page. No violations. Everything gone. Even my aunt who is my assistant. They took her page!!!!!!! — Erin Elizabeth Health Nut News (@unhealthytruth) May 13, 2021

Elizabeth, "Asistanım olarak görev alan teyzemın bile sayfasını engellediler" diyerek Facebook'a sitem etti.

Ancak Facebook'un bu hareketi, internette alternatif sağlık takviyeleri satarak milyonlar kazanan ve aşı karşıtlığı hareketinin büyük fon sağlayıcısı olan Elizabeth'in kocası Dr. Joseph Mercola'ya kadar uzanmadı. Mercola'nın, 1.7 milyon takipçiye sahip doğrulanmış Facebook ve Instagram hesabı hala aktif.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi raporuna göre Elizabeth, COVID-19 aşısını Microsoft kurucusu Bill Gates'e bağlamak veya hepsinin 'büyük bir oyunun parçası' olduğunu iddia etmek gibi tipik aşı karşıtı komploları paylaşıyordu. Ayrıca hidroksiklorokin etkinliği hakkında yanlış bilgiler de paylaştı.

Facebook'tan aşı karşıtı reklam hamlesi

Yeni tip koronavirüs kapsamında geliştirilen aşılara yönelik verilen reklamlarla ilgili yoğun şikayetler alan Facebook, insanları içinde bulunduğumuz zorlu dönemde yanlış yönlendiren reklamların sonunu getirmek için reklam politikasını yeniden ele aldı.

Facebook, uygulamaya başlayacağı yeni politikası ile birlikte devam eden aşı çalışmalarını desteklemek istiyor ve buna yönelik atacağı adımların içerisinde sosyal medya platformunda asla aşı karşıtı reklamlar bulundurmamak gibi yeni adımlar yer alıyor.