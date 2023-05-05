Covid-19 Salgını Geride Kaldı: Küresel Acil Durum Olmaktan Çıktı

Geride bıraktığımız 4 yıllık süreç içerisinde dünyanın bir numaralı tartışma konularından biri haline gelen Covid-19, nihayet bitme sürecine geldi.

Reuters'ın aktardığı habere göre Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgınının artık küresel acil durum olmadığını açıkladı.

Covid-19 Öncesi Döneme Tam Dönüş

DSÖ Genel Direktörü Tedros A. Ghebreyesus, konuya ilişkin, toplu aşılama süreci ve bağışıklığın artması nedeniyle Covid-19 vakalarında azalış trendi görültüğünü ve birçok ülkenin salgın öncesi döneme döndüğünü söyledi.

Covid-19 küresel acil durum olmaktan çıksa da tamamen bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. DSÖ'nün açıklamalarına göre hala yeni varyant çıkma riski bulunuyor.

Buna karşın tetikte olduklarını belirten Ghebreyesus, "Bu karar, bir süredir dikkatlice düşünülerek, planlanarak ve verilerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle alındı. Covid-19 dünyamızı bir kez daha tehdit ederse, başka bir Acil Durum Komitesini toplamaktan çekinmeyeceğim." sözleriyle durumu özetledi.

İlk defa 30 Ocak 2020 tarihinde küresel acil durum olarak ilan edilen Covid-19 salgını sırasında dünya çapında 6,9 milyon insan hayatını kaybetti. Salgının karantina önlemleri kaynaklı ekonomik etkisi, tüm dünyada enflasyon artışı olarak görülebiliyor.