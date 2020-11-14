COVID-19 Mücadelesine Robotlar Katıldı! Ateş Ölçüyor, Test Yapıyorlar

Koronavirüs mücadelesine robotlar katılıyor. Mitra ismindeki robotlar, Hindistan genelinde artan vaka sayılarıyla birlikte hastanelerin favori çalışanı oldular. Bu robotlar hastane içerisinde ateş ölçümü yapabiliyor, doktor ve hemşireler arasında video görüşmesi sağlayabiliyor.

Hindistan, sağlık ekiplerinin COVID-19 ile savaşmasına yardımcı olmak için robotları kullanmaya başlıyor. Mitra adlı robot hastalarla iletişimde veya doktor ve hemşireleri birbirine bağlamak için kullanılıyor.

Invento Robotics, yüzeylerin dezenfekte edilmesinden hasta sorularını yanıtlamaya ve doktorlarla video görüşme gerçekleştirmeye kadar çeşitli görevleri yerine getirebilen üç farklı robot tasarladı. Şimdiye kadar hayata geçirilen en popüler robot modeli ise Hintçe'de arkadaş anlamına gelen ve yaklaşık 10.000 dolara mal olan Mitra.

Yüz tanıma teknolojisi kullanılarak tasarlanan robot, etkileşimde bulunduğu hastaların adlarını ve yüzlerini hatırlayabiliyor. Hastaneyi bağımsız olarak keşfedebiliyor, göğüs bölgesine monte edilmiş kameraları ve ekranları aracılığıyla hastaların aileleri ve doktorlarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olabiliyor.

Hastanenin koronavirüs mücadelesine robotlar katıldı

Invento Robotics CEO'su Balaji Viswanathan, "Mitra; hemşire veya doktor asistanları olabilir, raporları ve yaşamsal belirtileri okumaya yardımcı olabilir ve onlara tedavi programlarını hatırlatabilir" dedi. Hatta insan benzeri robotun hastalarla ilişki kurduğunu ve güvenlerini kazandığını söyleyen CEO, "Kulağa ironik gelebilir ama insanları hastaneye getirmek için robotları kullanıyoruz" dedi.

Hindistan'ın kuzeyindeki bir hastanede halihazırda iki adet Mitra robotu konuşlandırıldı. Birini Koronavirüs semptomlu hastaları taramak için girişe, diğerini ise yoğun bakım ünitesine yerleştirdiler. Hastane müdürü Kapil Tyagi, "Yoğun bakım ünitemizdeki Mitra robotları, hastaların aileleri ile video kanalları aracılığıyla bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor ve ailenin hastayla yakınlaşmasına izin veriyor" şeklinde konuştu.

Şimdi ise iki farklı Hint teknoloji şirketi, hastanelerde ve bakım evlerinde hasta bakımını iyileştiren robotlar oluşturmak için deneyimlerini birleştirmek istiyor, ancak müşteri bulmanın zaman alacağını söylüyorlar. Invento Robotics CEO'su, "İki yıl önce sağlık tarafına pek ilgi yoktu, Koronavirüs hastaneleri etkileyince nihayet neyden bahsettiğimizi anladılar" ifadelerine yer verdi.