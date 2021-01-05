Covid-19 Mutasyonu Aşı Çalışmalarını Engelleyebilir

SARS-CoV-2 virüsünün ortaya çıkışından bu yana onlarca farklı mutasyon ile karşılaştık ancak son dönemlerde ortaya çıkan iki mutasyon, bilim insanlarını derin bir endişeye sürükledi. Bunlardan ilki nispeten daha tehlikesiz gibi gözüken ve Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan mutasyon idi. Öte taraftan Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyon kıyasla daha riskli gibi gözüküyor ve bu Covid-19 mutasyonu aşı çalışmalarında çeşitli sorunlara neden olabilir.

Covid-19 Mutasyonu Aşı Çalışmalarını Engelleyecek mi?

2019 yılının sonundan bu yana hayatımızı derinden etkileyen SARS-CoV-2'nin halihazırda pek çok farklı mutasyonu bulunuyor. Bilim insanları çeşitli sebeplerden ötürü tüm bu mutasyonları ve değişiklikleri yakından takip ediyor. Bunun en büyük sebebi ise kuşkusuz ki aşı çalışmaları.

Yeni başlayanlar için bilgi vermek gerekirse mutasyonlar, aşı çalışmalarında dikkate alınmalıdır çünkü virüsün hedeflenen bölgesi mutasyon ile birlikte değişiklik gösterebilme potansiyeline sahiptir. Bu da yaptığınız aşı çalışmalarını boşa götürür ve geliştirdiğiniz aşıyı etkisiz hale getirir.

Örneğin grip hastalığına yol açan virüs böyledir ve sık sık mutasyona uğrar. Bu nedenle ondan korunmak için her sene aşıyı yenilememiz gerekir.

Geçtiğimiz haftalarda iki farklı konumda yeni mutasyonlar kaydedildi.

Bunlardan ilki Birleşik Krallık'ta gerçekleşti ve B.1.1.7 olarak kodlandı. Bir diğeri ise Güney Afrika'da gerçekleşti ve bu da 501.V2 olarak kodlandı. Ön raporlar, her iki mutasyonun da daha bulaşıcı olduğunu işaret ediyor. Öte taraftan hemen herkesin odağı, genellikle Birleşik Krallık'taki mutasyon oldu.

Ne yazık ki uzmanlar Güney Afrika'da ortaya çıkan 501.V2'nin B.1.1.7'ye nazaran daha tehlikeli olabileceğine işaret ediyor.

501.V2 ile B.1.1.7 arasında çeşitli benzerlikler bulunuyor ancak aynı mutasyon değiller. Güney Afrika'dan gelen raporlar mutasyonun yalnızca daha bulaşıcı değil, aynı zamanda daha tehlikeli hale gelmiş olabileceğine işaret ediyor. Bu noktada genç hastalardaki komplikasyonların oranlarında bazı artışlar gözlemleniyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada "Güney Afrika varyantı hakkında inanılmaz derecede endişeliyim ve bu nedenle Güney Afrika'ya yapılan tüm seyahatleri kısıtlama kararı aldık." dedi. Oxford Üniversitesi bünyesinde görev alan John Bell ise "Güney Afrika formu ile ilişkili mutasyonlar, virüsün sivri uçlu protein yapısında gerçekten önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, aşıların yeni türlerden birisine karşı etkisiz kalması durumunda yeni forma karşı etkili bir aşı geliştirmenin yalnızca altı hafta süreceğini açıklamıştı. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.