Covid-19 Mutasyonu Virüste Hangi Değişikliklere Yol Açtı?

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs bulaşma noktasında oldukça endişe verici bir yapıya sahip. Virüsün bir taşıyıcıdan sağlıklı bir kişiye bulaşması birkaç dakika içerisinde dahi gerçekleşebilir ve iki haftayı bulan inkübasyon dönemi içerisinde virüs hiçbir semptom göstermeden başkalarına bulaşabilir. Bununla birlikte yeni tip koronavirüs için de geçerli olduğu gibi virüsler, mutasyonlarla birlikte çevreye uyum sağlayabilen bir organizmadır. Aralık ayından bu yana yapılan gözlemler, yeni tip koronavirüste meydana gelen çeşitli genetik değişimleri izledi. Peki Covid-19 mutasyonu virüs üzerinde ne tip etkilere yol açtı? İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Mutasyonu Riski Artırıyor mu?

University College London bünyesinde yapılan araştırmada genetik bilimciler 75 farklı ülkeden 15,000 adetten fazla hastanın virüs genomları üzerinde incelemelerde bulundu. Araştırmacılar, dünyanın dört bir yanında yaklaşık 6,822 adet mutasyon ile karşılaştı.

Yapılan çalışmaya göre söz konusu mutasyonların hiçbiri, virüsün yayılma yeteneğini yükseltecek bir etki göstermedi. Yani yaşanan mutasyonlar, virüsün bulaşma yolları üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip değil. Bu bulgular, özellikle aşı ve ilaç geliştirmeleri için önemli bir detaydır.

Nitekim bir virüsün sık sık mutasyon geçirmesi ve genetik değişimlerinin kayda değer bir yapıda olması, geliştirilen aşının işe yaramamasına ve sürece baştan başlanmasına neden olabilir. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.