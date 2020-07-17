Covid-19 Hastalarının Yarısı Nörolojik Sorunlar Yaşıyor: "Daha Önce Hiç Görmedik"

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru haberdar olduğumuz SARS-CoV-2 temelde solunum yolu hastalığı gibi gözüküyor olsa da etkilerinin sadece bu alanla kısıtlı kalmadığını gösteren pek çok araştırma ve gözlem ile karşılaştık. Şimdi İspanya'da yapılan yeni çalışmalar da bunu doğruluyor. İlk gözlemlere göre Covid-19 hastalarının yarısı nörolojik sorunlar yaşıyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Covid-19'un Beyne Etkileri

İspanya'da yaşayan ve virüsle enfekte olan binlerce hastayı kapsayan araştırmalar, olguların önemli bir kısmında nörolojik sorunların yaşandığını ortaya koyuyor. Hatta bazı ölümlerin ana sebebi yine nörolojik sebeplerden kaynaklanıyor. Bu belirtiler sitokin salınım fırtınası ile benzerlik gösteriyor olsa da bilim insanlarının üzerinde durduğu kuvvetli bir ihtimal daha var: Covid-19 beyne de saldırıyor.

Yine İspanya'da yer alan iki hastanedeki toplam 841 hasta üzerinde yapılan gözlemlere göre bu hastaların yüzde 57 oranındaki kısmı bir veya birkaç nörolojik semptom geliştirdi. Bunların arasında en sık görülenler baş ağrısı ve baş dönmesi olsa da bazı durumlarda bilinç bozuklukları, uykusuzluk, kaygı ve koma durumlarına da rastlandı.

Semptomlar burada bitmiyor. Yine aynı grupta yer alan hastaların yüzde 5 oranındaki kısmında miyopati (nöromüsküler hastalık), dysautonomia (otonom sinir sistemini etkileyen bir işlev bozukluğu) ve inme (felç) gibi serebrovasküler hastalıkların geliştiği tespit edildi. Hastaların yüzde 1 oranındaki kısmında ise konvülsiyonlar, hareket bozuklukları ve ensefalit gözlemlendi. Ayrıca bir düzine hasta komaya girdi.

Aynı araştırmanın devamına göre koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden hastaların yüzde 4 oranındaki kısmının ölüm nedeni direkt olarak nörolojik komplikasyonlardı.

"Beyin, dünyanın gürültüsünden soyutlanmış olması ile tanınır. Vücudun geri kalanında bir patojen varsa, kan-beyin bariyerleri oksijen dolu kanın kılcal damarlara ve hatta nöronlara ulaşmasını sağlarken toksinleri, bakterileri ve virüsleri filtreler. Bu bariyerin kopması, daha önce hiç görmediğimiz bir etkidir." - Tomas Segura (Albacete Üniversite Hastanesi Nöroloji Başkanı)

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