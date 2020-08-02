Hindistan'da COVID-19 Öldürebilen Cihaz Geliştirildi

Hindistan'ın Bengaluru bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket COVID-19 öldürebilen cihaz geliştirdiklerini aktardı. Bulunduğu bölgedeki Koronavirüsü öldürebilen cihaz Avrupa ve ABD'de onaylanmayı bekliyor.

Bengaluru'daki İleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (CARD) De Scalene'nin araştırma bölümü COVID-19 nötralize edecek kadar güçlü bir cihaz geliştirildiğini iddia etti. Shycocan (Scalene Hypercharge Corona Canon) isimli COVID-19 öldürebilen cihaz Avrupa Birliği'nde üretilecek ve pazarlanacak.

CARD ekibinin başkanı Dr. Rajah Vijay Shycocan'a ilişkin açıklamasında koronavirüs partiküllerini öldüreceğini ancak bakteri veya mikropları öldürmeyeceğini söyledi. Dr. Vijay "Cihaz güvenliği ve etkinliği açısından test edildi ve yakında ABD'de USFDA ve Avrupa'da Uygulama Yetkisi politikası kapsamında pazarlanacaktır." dedi.

COVID-19 öldürebilen cihaz nasıl çalışıyor?

COVID-19 öldürebilen cihaz Shycocan 110 / 240V ile çalışıyor ve foton aracılı elektron yayıcıya (PMEE) gerekli sinyalleri ileterek yüksek enerjili elektronlar üretiyor. Bu elektronlar Koronavirüsün S-proteine saldırma gücünü azaltıp bulaşı kaybetmesine sebep oluyor.

Shycocan isimli cihazın bir yılı aşkın süredir test edildiğini söyleyen Dr. Vijay Koronavirüs için bu şekilde geçici bir çözüm bulabildiklerini aktardı. COVID-19 öldürebilen cihazın ticari, endüstriyel veya ev ortamında kullanılabieleceğini hatırlatalım.