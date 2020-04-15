Covid-19 Salgını Amazon Hisselerini Uçuşa Geçirdi!

Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca kişi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına e-ticaret platformlarına yöneldi. Amazon bu süreçte en çok tercih edilen şirketlerden birisi oldu ve Amazon hisseleri de bu talepten payını aldı.

Amazon Hisseleri Ne Kadar Oldu?

Market alışverişlerinin dahi çevrim içi yapıya dönmeye başladığı günümüzde pek çok kişi ihtiyaçlarını karşılamak adına çevrim içi alışveriş sitelerine yöneliyor. Covid-19 ile birlikte ani bir talep artışı ile karşılaşan Amazon, bu taleple başa çıkabilmek adına binlerce kişiyi işe alacağını duyurmuştu.

Bu açıklamaların ve artan talebin ardından Amazon'un hisse senedi değeri 16 Mart tarihinde 1,689 dolar seviyesinde gezinirken 15 Nisan tarihi itibarıyla 2,249 dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu artışla birlikte şirketin hisse senedi değerleri şimdiye kadarki en değerli seviyesine ulaştı.

Amazon'un hisse senedi değerlerinde yaşanan bu artış Jeff Bezos için de servet artışına yol açtı. Bezos'un serveti 24 milyar dolar artış göstererek 138 milyar dolar oldu. Bezos, bu servetle birlikte en zengin insan unvanını pekiştirdi ve ikinci sıradaki Bill Gates'e yaklaşık 35 milyar dolar fark attı.

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