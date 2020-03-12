Covid-19 Salgını Bitcoin'e Darbe Vurdu! İşte Güncel Değeri

Covid-19 salgını dolayısı ile süren belirsizlik, ekonomileri çok ciddi bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Salgın doğrudan ya da dolaylı etkileri ile birlikte emtialara, hisse senetlerine ve para birimlerine önemli darbeler vurdu. Bu noktada etkilenen taraflar arasında kripto paralar da yer alıyor ve Bitcoin, bunlardan yalnızca birisi.

12 Şubat 2020 tarihinde (ortalama) 62.574 TL fiyat seviyesinde seyreden Bitcoin, aradan geçen bir ay gibi kısa bir sürede oldukça ciddi değer kaybına uğradı. 12 Mart 2020 tarihi itibarıyla Bitcoin'in değeri 37.519 TL seviyesine kadar indi. Bu da bir ayda yaklaşık yüzde 40 oranında değer kaybı anlamına geliyor.

Mevcut durumda 1 Bitcoin, 6.073,56 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Konya'dan Şehir Coin Geliyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz aylarda belediyeye ait kripto para birimi için düğmeye basıldığını belirtmişti.

Başkan Uğur İbrahim Altay, IstanBlock2020 konferansında blockchain temelli şehircoin projesini ve gelecekte atacakları adımları paylaşacak. IstanBlock2020 konferansına Bitcoin.com Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ver, Bybit’in kurucu Ceo’su Ben Zhou, NEO’nun kurucusu Da Hongfe katılım sağlayacak.

Düzenlenecek olan etkinlikte Konya'nın kripto parası hakkında detaylar paylaşılacağı açıklandı. Altay, yaptığı açıklamada bu yılın başında 2.4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Konya’da blockchain’i yaygınlaştırmak adına 'ŞehirCoin' adını verdikleri kendi kripto para birimlerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.